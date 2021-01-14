https://ria.ru/20210114/zhirinovskiy-1593110165.html
Жириновский рассказал, какой мессенджер чаще использует в работе
Жириновский рассказал, какой мессенджер чаще использует в работе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в своей работе чаще использует Telegram. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T22:40
2021-01-14T22:40
2021-01-14T22:40
telegram (приложение)
лдпр
владимир жириновский
технологии
общество
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в своей работе чаще использует Telegram."Чаще и больше Telegram", - отметил Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI, отвечая на вопрос о мессенджере, который использует чаще. Он пояснил, что предпочитает его другим, так как имеет там свой канал.Также Жириновский рассказал, что имеет аккаунты во всех социальных сетях, даже в TikTok, и ему все они нравятся. "Главное, чтобы люди получали нужную информацию и делали правильные выводы, чтобы люди не ошибались больше, впереди выборы в сентябре", - сказал лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html
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telegram (приложение), лдпр, владимир жириновский, технологии, общество