https://ria.ru/20210114/zhirinovskiy-1593110165.html

Жириновский рассказал, какой мессенджер чаще использует в работе

Жириновский рассказал, какой мессенджер чаще использует в работе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в своей работе чаще использует Telegram. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T22:40

2021-01-14T22:40

2021-01-14T22:40

telegram (приложение)

лдпр

владимир жириновский

технологии

общество

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в своей работе чаще использует Telegram."Чаще и больше Telegram", - отметил Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI, отвечая на вопрос о мессенджере, который использует чаще. Он пояснил, что предпочитает его другим, так как имеет там свой канал.Также Жириновский рассказал, что имеет аккаунты во всех социальных сетях, даже в TikTok, и ему все они нравятся. "Главное, чтобы люди получали нужную информацию и делали правильные выводы, чтобы люди не ошибались больше, впереди выборы в сентябре", - сказал лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), лдпр, владимир жириновский, технологии, общество