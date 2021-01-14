https://ria.ru/20210114/zemlya-1592955718.html

От жизни землян могут начать отнимать секунды

От жизни землян могут начать отнимать секунды

Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T04:17

2021-01-14T04:17

2021-01-14T05:15

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. Наступивший год, как предполагается, будет еще короче.С 1972 года во всемирное время в разные годы было добавлено суммарно 27 секунд, чтобы нагнать световой день. Первый раз "скачущую" секунду добавили 1 июля 1972 года, а последний - в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20210114/lednik-1592952930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, космос - риа наука