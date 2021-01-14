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От жизни землян могут начать отнимать секунды
От жизни землян могут начать отнимать секунды
Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:17
2021-01-14T04:17
2021-01-14T05:15
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли, поскольку световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. Наступивший год, как предполагается, будет еще короче.С 1972 года во всемирное время в разные годы было добавлено суммарно 27 секунд, чтобы нагнать световой день. Первый раз "скачущую" секунду добавили 1 июля 1972 года, а последний - в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года.
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Ученые не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду в связи с ускорением вращения Земли
, поскольку световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, рассказали РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.
"Последние десятилетия "вращательные" сутки были длиннее атомных. Поэтому приходилось, в среднем, раз в полтора года добавлять дополнительную секунду в шкалу времени UTC (Всемирное координированное время). Однако, в последние четыре года продолжительность суток UT1 (шкала времени, определяемая вращением Земли) почти сравнялась с продолжительностью атомных суток, и введение дополнительной секунды в шкалу времени UTC не потребовалось. Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать", - сказали РИА Новости в институте.
Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. Наступивший год, как предполагается, будет еще короче.
С 1972 года во всемирное время в разные годы было добавлено суммарно 27 секунд, чтобы нагнать световой день. Первый раз "скачущую" секунду добавили 1 июля 1972 года, а последний - в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года.