https://ria.ru/20210114/zelenskiy-1592959543.html

Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти

Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти

Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко назвал в беседе с изданием "Главред" два условия отрешения от должности... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:18

2021-01-14T07:18

2021-01-14T09:03

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко назвал в беседе с изданием "Главред" два условия отрешения от должности президента страны Владимира Зеленского.По его словам, сейчас для досрочных президентских выборов нет оснований, однако это возможно лишь в двух случаях.Как отметил политолог, для отрешения Зеленского необходимо три четверти голосов депутатов Верховной рады в пользу этого решения. Сейчас эти голоса вряд ли найдутся, добавил он."Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками, — назвал политолог второе условие.При этом он заметил, что не верит в "майдан", который не был бы "санкционирован США". "На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине", — заключил Бондаренко.В начале января группа "Рейтинг" провела исследование общественно-политических настроений украинцев, по результатам которого действующего президента Украины в случае проведения выборов главы государства поддержали бы 26,2 процента жителей страны. Весной 2019 года на президентских выборах Зеленский получил поддержку более чем 70 процентов населения.

https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590539573.html

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире