Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:18 14.01.2021 (обновлено: 09:03 14.01.2021)
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко назвал в беседе с изданием "Главред" два условия отрешения от должности президента страны Владимира Зеленского.
По его словам, сейчас для досрочных президентских выборов нет оснований, однако это возможно лишь в двух случаях.
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Как отметил политолог, для отрешения Зеленского необходимо три четверти голосов депутатов Верховной рады в пользу этого решения. Сейчас эти голоса вряд ли найдутся, добавил он.
"Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками, — назвал политолог второе условие.
При этом он заметил, что не верит в "майдан", который не был бы "санкционирован США".
"На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине", — заключил Бондаренко.
В начале января группа "Рейтинг" провела исследование общественно-политических настроений украинцев, по результатам которого действующего президента Украины в случае проведения выборов главы государства поддержали бы 26,2 процента жителей страны. Весной 2019 года на президентских выборах Зеленский получил поддержку более чем 70 процентов населения.