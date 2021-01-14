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Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко назвал в беседе с изданием "Главред" два условия отрешения от должности... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:18
2021-01-14T09:03
верховная рада украины
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко назвал в беседе с изданием "Главред" два условия отрешения от должности президента страны Владимира Зеленского.По его словам, сейчас для досрочных президентских выборов нет оснований, однако это возможно лишь в двух случаях.Как отметил политолог, для отрешения Зеленского необходимо три четверти голосов депутатов Верховной рады в пользу этого решения. Сейчас эти голоса вряд ли найдутся, добавил он."Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками, — назвал политолог второе условие.При этом он заметил, что не верит в "майдан", который не был бы "санкционирован США". "На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине", — заключил Бондаренко.В начале января группа "Рейтинг" провела исследование общественно-политических настроений украинцев, по результатам которого действующего президента Украины в случае проведения выборов главы государства поддержали бы 26,2 процента жителей страны. Весной 2019 года на президентских выборах Зеленский получил поддержку более чем 70 процентов населения.
https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590539573.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти

07:18 14.01.2021 (обновлено: 09:03 14.01.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Политолог, директор Института украинской политики Кость (Константин) Бондаренко назвал в беседе с изданием "Главред" два условия отрешения от должности президента страны Владимира Зеленского.
По его словам, сейчас для досрочных президентских выборов нет оснований, однако это возможно лишь в двух случаях.
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Как отметил политолог, для отрешения Зеленского необходимо три четверти голосов депутатов Верховной рады в пользу этого решения. Сейчас эти голоса вряд ли найдутся, добавил он.
"Чтобы свергнуть Зеленского, должен произойти государственный переворот, который будет санкционирован внешними игроками, — назвал политолог второе условие.
При этом он заметил, что не верит в "майдан", который не был бы "санкционирован США".
"На сегодня нет ни одного игрока, готового поддержать государственный переворот на Украине", — заключил Бондаренко.
В начале января группа "Рейтинг" провела исследование общественно-политических настроений украинцев, по результатам которого действующего президента Украины в случае проведения выборов главы государства поддержали бы 26,2 процента жителей страны. Весной 2019 года на президентских выборах Зеленский получил поддержку более чем 70 процентов населения.
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