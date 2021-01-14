В МИД рассказали о сомнительных предложениях журналистам от спецслужб США
16:55 14.01.2021 (обновлено: 22:07 14.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Работающие в США российские журналисты постоянно получают от местных спецслужб сомнительные предложения о сотрудничестве, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наши журналисты в США являются объектами постоянных "подходов" местных спецслужб с сомнительными предложениями о сотрудничестве", - сообщила Захарова на своей странице в Facebook.
Кроме того, регулярными стали задержания российских журналистов в американских аэропортах, отметила представитель МИД.
"Начало было положено в ноябре 2018 года, когда 20 спецагентов допрашивали Александра Малькевича (ныне первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ) при вылете из Вашингтона. Скопировали всю информацию с его гаджетов. Позднее он был включен Минюстом США в список иностранных агентов. В 2020 году самым резонансным случаем стал двойной допрос американскими спецслужбами журналиста RT - при прибытии в Нью-Йорк и при отлете", - напомнила она.
Девятого ноября 2018 гда член Общественной палаты РФ и главред ресурса USA Really Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона для допроса. Он сообщил, что его допрашивала группа агентов ФБР, и указал, что ему вручили уведомление о необходимости зарегистрировать его сайт USA Really в качестве иностранного агента в США. В декабре того же года Минфин США включил его в санкционный список.
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В середине октября 2020 года главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что корреспондента телеканала Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка допрашивали сотрудники спецслужб, и оставила ссылку на канал Рожкова, где тот в подробностях описал встречу. В частности, он сообщил, что допрос длился более трех часов, в ходе которого агенты забрали его документы и технику, попросили разлогинить iPhone, чтобы посмотреть фото и переписку. А также задавали вопросы о нем, о работе, о том, с кем из американцев он входил в контакт до поездки, с кем будет встречаться в США. Посольство РФ в США расценило многочасовой допрос Рожкова, как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, и заявило о намерении потребовать объяснений от госдепа. В дипмиссии сообщили, что журналист прибыл с целью снять документальный фильм о США накануне президентских выборов.
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