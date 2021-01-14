https://ria.ru/20210114/zakharova-1593053460.html

В МИД рассказали о сомнительных предложениях журналистам от спецслужб США

В МИД рассказали о сомнительных предложениях журналистам от спецслужб США

Работающие в США российские журналисты постоянно получают от местных спецслужб сомнительные предложения о сотрудничестве, рассказала официальный представитель... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:55

2021-01-14T16:55

2021-01-14T22:07

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сша

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Работающие в США российские журналисты постоянно получают от местных спецслужб сомнительные предложения о сотрудничестве, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наши журналисты в США являются объектами постоянных "подходов" местных спецслужб с сомнительными предложениями о сотрудничестве", - сообщила Захарова на своей странице в Facebook.Кроме того, регулярными стали задержания российских журналистов в американских аэропортах, отметила представитель МИД.Девятого ноября 2018 гда член Общественной палаты РФ и главред ресурса USA Really Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона для допроса. Он сообщил, что его допрашивала группа агентов ФБР, и указал, что ему вручили уведомление о необходимости зарегистрировать его сайт USA Really в качестве иностранного агента в США. В декабре того же года Минфин США включил его в санкционный список.В середине октября 2020 года главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что корреспондента телеканала Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка допрашивали сотрудники спецслужб, и оставила ссылку на канал Рожкова, где тот в подробностях описал встречу. В частности, он сообщил, что допрос длился более трех часов, в ходе которого агенты забрали его документы и технику, попросили разлогинить iPhone, чтобы посмотреть фото и переписку. А также задавали вопросы о нем, о работе, о том, с кем из американцев он входил в контакт до поездки, с кем будет встречаться в США. Посольство РФ в США расценило многочасовой допрос Рожкова, как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы, и заявило о намерении потребовать объяснений от госдепа. В дипмиссии сообщили, что журналист прибыл с целью снять документальный фильм о США накануне президентских выборов.

https://ria.ru/20201230/sderzhivanie-1591659957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574729526.html

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россия, фбр, мария захарова, министерство финансов сша, маргарита симоньян, сша, в мире