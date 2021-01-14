В Калининграде задержали лжесотрудника ФСБ
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Житель Калининграда, представлявшийся сотрудником ФСБ, и его подельник, которые обещали за деньги "отмазать" мужчину от уголовной ответственности, обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в декабре обвиняемым стало известно, что в доме жителя Калининграда в ходе обыска сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили боеприпасы и ему грозит уголовная ответственность. Один из обвиняемых сказал мужчине, что знает сотрудника ФСБ, который может освободить его от наказания за незаконный оборот боеприпасов.
На самом деле в роли сотрудника выступил второй обвиняемый - 33-летний калининградец, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам, который обещал за 400 тысяч рублей решить проблему. Сразу после получения от потерпевшего половины суммы 15 декабря 48-летнего обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.
"В настоящее время обоим мужчинам предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении они признают частично. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Гацко.
Мужчины обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
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