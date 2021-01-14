https://ria.ru/20210114/zaderzhanie-1593034251.html

В Калининграде задержали лжесотрудника ФСБ

В Калининграде задержали лжесотрудника ФСБ

Житель Калининграда, представлявшийся сотрудником ФСБ, и его подельник, которые обещали за деньги "отмазать" мужчину от уголовной ответственности, обвиняются в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:30

2021-01-14T15:30

2021-01-14T15:30

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Житель Калининграда, представлявшийся сотрудником ФСБ, и его подельник, которые обещали за деньги "отмазать" мужчину от уголовной ответственности, обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, в декабре обвиняемым стало известно, что в доме жителя Калининграда в ходе обыска сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили боеприпасы и ему грозит уголовная ответственность. Один из обвиняемых сказал мужчине, что знает сотрудника ФСБ, который может освободить его от наказания за незаконный оборот боеприпасов.На самом деле в роли сотрудника выступил второй обвиняемый - 33-летний калининградец, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам, который обещал за 400 тысяч рублей решить проблему. Сразу после получения от потерпевшего половины суммы 15 декабря 48-летнего обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области."В настоящее время обоим мужчинам предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении они признают частично. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Гацко.Мужчины обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

https://ria.ru/20200327/1569240188.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия