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В Калининграде задержали лжесотрудника ФСБ
В Калининграде задержали лжесотрудника ФСБ
Житель Калининграда, представлявшийся сотрудником ФСБ, и его подельник, которые обещали за деньги "отмазать" мужчину от уголовной ответственности, обвиняются в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:30
2021-01-14T15:30
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Житель Калининграда, представлявшийся сотрудником ФСБ, и его подельник, которые обещали за деньги "отмазать" мужчину от уголовной ответственности, обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.По версии следствия, в декабре обвиняемым стало известно, что в доме жителя Калининграда в ходе обыска сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили боеприпасы и ему грозит уголовная ответственность. Один из обвиняемых сказал мужчине, что знает сотрудника ФСБ, который может освободить его от наказания за незаконный оборот боеприпасов.На самом деле в роли сотрудника выступил второй обвиняемый - 33-летний калининградец, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам, который обещал за 400 тысяч рублей решить проблему. Сразу после получения от потерпевшего половины суммы 15 декабря 48-летнего обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области."В настоящее время обоим мужчинам предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении они признают частично. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Гацко.Мужчины обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде задержали лжесотрудника ФСБ

15:30 14.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 янв - РИА Новости. Житель Калининграда, представлявшийся сотрудником ФСБ, и его подельник, которые обещали за деньги "отмазать" мужчину от уголовной ответственности, обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в декабре обвиняемым стало известно, что в доме жителя Калининграда в ходе обыска сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили боеприпасы и ему грозит уголовная ответственность. Один из обвиняемых сказал мужчине, что знает сотрудника ФСБ, который может освободить его от наказания за незаконный оборот боеприпасов.
На самом деле в роли сотрудника выступил второй обвиняемый - 33-летний калининградец, не имеющий никакого отношения к правоохранительным органам, который обещал за 400 тысяч рублей решить проблему. Сразу после получения от потерпевшего половины суммы 15 декабря 48-летнего обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.
"В настоящее время обоим мужчинам предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении они признают частично. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Гацко.
Мужчины обвиняются в совершении преступления по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
Лжесотрудник ФСБ задержан в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта 2020, 14:28
В Москве задержали лжесотрудника ФСБ, промышлявшего рейдерством
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
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