https://ria.ru/20210114/yakutsk-1592958696.html
Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
Евгений Григорьев, назначенный после отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой врио главы города, заявил, что намерен продолжить реализацию планов бывшего мэра РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:39
2021-01-14T06:39
2021-01-14T06:39
отставка сарданы авксентьевой
сардана авксентьева
евгений григорьев
якутск
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Евгений Григорьев, назначенный после отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой врио главы города, заявил, что намерен продолжить реализацию планов бывшего мэра на 2021 год, сообщает администрация города.Сардана Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. В четверг депутаты гордумы приняли ее отставку и утвердили на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" заммэра Евгения Григорьева.Также отмечается, что руководители структурных подразделений окружной администрации и территориальных органов управления округов, а также пригородов Якутска остаются на местах и продолжат работу."Прежде всего хочу пожелать Сардане Владимировне скорейшего выздоровления и возвращения в команду. Я благодарю главу города и депутатов за оказанное доверие. Наша главная задача на сегодня – обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспорта", - сказал Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592651204.html
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отставка сарданы авксентьевой, сардана авксентьева, евгений григорьев, якутск, политика
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Евгений Григорьев
, назначенный после отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой
врио главы города, заявил, что намерен продолжить реализацию планов бывшего мэра на 2021 год, сообщает администрация города.
Сардана Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. В четверг депутаты гордумы приняли ее отставку и утвердили на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" заммэра Евгения Григорьева.
"Врио главы города поблагодарил Сардану Авксентьеву за доверие и поддержку и отметил, что работа по реализации планов, намеченных под руководством Сарданы Владимировны на 2021 год, будет продолжена", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что руководители структурных подразделений окружной администрации и территориальных органов управления округов, а также пригородов Якутска остаются на местах и продолжат работу.
"Прежде всего хочу пожелать Сардане Владимировне скорейшего выздоровления и возвращения в команду. Я благодарю главу города и депутатов за оказанное доверие. Наша главная задача на сегодня – обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения города, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспорта", - сказал Григорьев, чьи слова приводятся в сообщении.
Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".