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Наука
https://ria.ru/20210114/whatsapp-1592982536.html
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:16
2021-01-14T13:37
наука
whatsapp inc.
google android
технологии
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.Функция получит название Read Later ("Прочитать позднее") и придет на смену Archive ("Архив"). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.
https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html
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whatsapp inc., google android, технологии

Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями

11:16 14.01.2021 (обновлено: 13:37 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.
Функция получит название Read Later ("Прочитать позднее") и придет на смену Archive ("Архив"). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 12:22Наука
В Viber назвали опасность новых условий использования WhatsApp
Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.
 
НаукаWhatsApp Inc.Google AndroidТехнологии
 
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