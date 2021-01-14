https://ria.ru/20210114/whatsapp-1592982536.html

Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями

Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями

В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:16

2021-01-14T11:16

2021-01-14T13:37

наука

whatsapp inc.

google android

технологии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.Функция получит название Read Later ("Прочитать позднее") и придет на смену Archive ("Архив"). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.

https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, технологии