https://ria.ru/20210114/whatsapp-1592982536.html
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
Новая функция WhatsApp упростит работу с сообщениями
В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:16
2021-01-14T11:16
2021-01-14T13:37
наука
whatsapp inc.
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968163_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_50483b268d70bfa435264b64d83654ca.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В WhatsApp готовят опцию, которая сделает намного проще работу с большим массивом сообщений. О тестировании новой функции сообщает инсайдерский портал WABetaInfo.Функция получит название Read Later ("Прочитать позднее") и придет на смену Archive ("Архив"). Ранее при архивировании чата пользователь переставал получать сообщения, а сама ветка оказывалась в "подвале" списка чатов. В новой же опции логика работы изменится — раздел будет закреплен вверху, а пользователь сможет видеть сообщения в нем, просто заходя в него. Оповещения о них поступать не будут.Пока новая функция проходит бета-тестирование в версиях WhatsApp для Android. Скоро она станет доступна в стабильных сборках для всех платформ.
https://ria.ru/20210112/viber-1592700813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968163_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_54e1b0be571fed3703e3cf97e5eb3874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., google android, технологии