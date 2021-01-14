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Мишустин рассказал об ответе на новые вызовы в области технологий
Мишустин рассказал об ответе на новые вызовы в области технологий
Правительство заложило возможность оперативного реагирования на новые вызовы в области технологий и разработок, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:23
2021-01-14T13:52
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россия
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Правительство заложило возможность оперативного реагирования на новые вызовы в области технологий и разработок, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, поскольку важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, но удобных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума, который в этом году проходит в онлайн-режиме, Мишустин отметил, что кабмин уделяет особое внимание высокотехнологичным направлениям, таким как "искусственный интеллект", "квантовые технологии", "технологии новых материалов и веществ" и целый ряд других.Кроме того, по словам Мишустина, кабмин реализует "дорожную карту" "Интеллектуальная собственность" в рамках трансформации делового климата."Наша цель – снять излишние барьеры и создать новые возможности для коммерциализации инновационных разработок, чтобы можно было, с одной стороны, эффективнее защищать нашу интеллектуальную собственность, в том числе и за рубежом, а с другой – стимулировать создание новых товаров и услуг на основе изобретений и быстрее выводить их на различные рынки, включая международный. Мы заложили в нашу стратегию возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет. Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных решений", - сказал он.
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мишустин, технологии

Мишустин рассказал об ответе на новые вызовы в области технологий

12:23 14.01.2021 (обновлено: 13:52 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Правительство заложило возможность оперативного реагирования на новые вызовы в области технологий и разработок, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, поскольку важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, но удобных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума, который в этом году проходит в онлайн-режиме, Мишустин отметил, что кабмин уделяет особое внимание высокотехнологичным направлениям, таким как "искусственный интеллект", "квантовые технологии", "технологии новых материалов и веществ" и целый ряд других.

"По каждому из них утверждается "дорожная карта", определяются целевые показатели и планы мероприятий по их развитию. Что важно – создаются профильные центры компетенций, в которых концентрируются соответствующие знания, экспертная и технологическая работа, а также происходит поиск новых способов решения задач. Всё вместе это призвано ускорить продвижение по технологическим направлениям", - сказал он.

Кроме того, по словам Мишустина, кабмин реализует "дорожную карту" "Интеллектуальная собственность" в рамках трансформации делового климата.
"Наша цель – снять излишние барьеры и создать новые возможности для коммерциализации инновационных разработок, чтобы можно было, с одной стороны, эффективнее защищать нашу интеллектуальную собственность, в том числе и за рубежом, а с другой – стимулировать создание новых товаров и услуг на основе изобретений и быстрее выводить их на различные рынки, включая международный. Мы заложили в нашу стратегию возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет. Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных решений", - сказал он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Гайдаровский форумГайдаровский форум - 2021РоссияМихаил МишустинТехнологии
 
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