https://ria.ru/20210114/vyzovy-1592996888.html

Мишустин рассказал об ответе на новые вызовы в области технологий

Мишустин рассказал об ответе на новые вызовы в области технологий

Правительство заложило возможность оперативного реагирования на новые вызовы в области технологий и разработок, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:23

2021-01-14T12:23

2021-01-14T13:52

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

россия

михаил мишустин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592546021_0:368:2988:2048_1920x0_80_0_0_2a2a509dc89f3ac182b255f98dbbf55a.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Правительство заложило возможность оперативного реагирования на новые вызовы в области технологий и разработок, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет, поскольку важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, но удобных решений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.В ходе видеообращения к участникам Гайдаровского форума, который в этом году проходит в онлайн-режиме, Мишустин отметил, что кабмин уделяет особое внимание высокотехнологичным направлениям, таким как "искусственный интеллект", "квантовые технологии", "технологии новых материалов и веществ" и целый ряд других.Кроме того, по словам Мишустина, кабмин реализует "дорожную карту" "Интеллектуальная собственность" в рамках трансформации делового климата."Наша цель – снять излишние барьеры и создать новые возможности для коммерциализации инновационных разработок, чтобы можно было, с одной стороны, эффективнее защищать нашу интеллектуальную собственность, в том числе и за рубежом, а с другой – стимулировать создание новых товаров и услуг на основе изобретений и быстрее выводить их на различные рынки, включая международный. Мы заложили в нашу стратегию возможность оперативного реагирования на новые вызовы, которые могут возникнуть в ближайшие десять лет. Очень важно не оставаться в плену у старых догм и привычных, а потому зачастую удобных решений", - сказал он.

https://ria.ru/20210114/tsifrovizatsiya-1592993559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, россия, михаил мишустин, технологии