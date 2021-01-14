https://ria.ru/20210114/voennye-1592981366.html

В Норвегии нашли повод "поучиться" у российских военных

В Норвегии нашли повод "поучиться" у российских военных

Норвежский оленевод Аслак Сокки в беседе с NRK восхитился российскими военными, использующими возможности оленей и собак в качестве средства передвижения. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:10

2021-01-14T11:10

2021-01-14T13:55

ловозеро

норвегия

мурманская область

в мире

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежский оленевод Аслак Сокки в беседе с NRK восхитился российскими военными, использующими возможности оленей и собак в качестве средства передвижения.Издание напоминает, что арктическая бригада Северного флота с 2016 года тренируется ездить на оленях и собаках в селе Ловозеро Мурманской области.По словам Сокки, норвежским военным есть чему поучиться у российских коллег.С ним согласился специалист по связям с общественностью Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен. Он признал, что решение использовать оленей является логичным."Тут особенно нечего сказать, но использовать оленей и собак в арктических условиях, наверное, вполне логично", — заключил собеседник издания. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201229/zapolyare-1591320358.html

ловозеро

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ловозеро, норвегия, мурманская область, в мире