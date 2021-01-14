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В Норвегии нашли повод "поучиться" у российских военных
В Норвегии нашли повод "поучиться" у российских военных
Норвежский оленевод Аслак Сокки в беседе с NRK восхитился российскими военными, использующими возможности оленей и собак в качестве средства передвижения. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:10
2021-01-14T13:55
ловозеро
норвегия
мурманская область
в мире
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежский оленевод Аслак Сокки в беседе с NRK восхитился российскими военными, использующими возможности оленей и собак в качестве средства передвижения.Издание напоминает, что арктическая бригада Северного флота с 2016 года тренируется ездить на оленях и собаках в селе Ловозеро Мурманской области.По словам Сокки, норвежским военным есть чему поучиться у российских коллег.С ним согласился специалист по связям с общественностью Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен. Он признал, что решение использовать оленей является логичным."Тут особенно нечего сказать, но использовать оленей и собак в арктических условиях, наверное, вполне логично", — заключил собеседник издания. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ловозеро, норвегия, мурманская область, в мире

В Норвегии нашли повод "поучиться" у российских военных

11:10 14.01.2021 (обновлено: 13:55 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк200-я отдельная Печенгская мотострелковая бригада
200-я отдельная Печенгская мотострелковая бригада - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Норвежский оленевод Аслак Сокки в беседе с NRK восхитился российскими военными, использующими возможности оленей и собак в качестве средства передвижения.
Издание напоминает, что арктическая бригада Северного флота с 2016 года тренируется ездить на оленях и собаках в селе Ловозеро Мурманской области.
"Я часто говорю, что в России много умных людей. Они знают, что делают, и доверяют оленям", — сказал мужчина.
По словам Сокки, норвежским военным есть чему поучиться у российских коллег.
С ним согласился специалист по связям с общественностью Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен. Он признал, что решение использовать оленей является логичным.
"Тут особенно нечего сказать, но использовать оленей и собак в арктических условиях, наверное, вполне логично", — заключил собеседник издания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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