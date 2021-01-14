https://ria.ru/20210114/vkontakte-1593106477.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:53
2021-01-14T21:53
2021-01-14T23:55
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уфа
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 21.08 мск. По данным Downdetector, 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 44% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 11% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России.В свою очередь, в пресс-службе "Вконтакте" сообщили, что трудности с загрузкой сообщений могли возникать менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут. Соцсеть оперативно восстановила работу своих сервисов.
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вконтакте, москва, уфа, челябинск, технологии
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 21.08 мск. По данным Downdetector, 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 44% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 11% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России.
В свою очередь, в пресс-службе "Вконтакте" сообщили, что трудности с загрузкой сообщений могли возникать менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут. Соцсеть оперативно восстановила работу своих сервисов.