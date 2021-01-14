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Посольство Британии уточнило правила въезда в страну

Посольство Британии уточнило правила въезда в страну

Посольство Великобритании в России уточнило правила въезда в страну, они касаются справки об отрицательном тесте на COVID-19. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:30

2021-01-14T15:30

2021-01-14T15:42

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Посольство Великобритании в России уточнило правила въезда в страну, они касаются справки об отрицательном тесте на COVID-19.В официальном Telegram-канале посольства отмечается, что "требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19 вступает в силу 18 января, с 4:00 утра (GMT)"."Сертификат с результатами теста должен быть на английском, французском или испанском языках. Переводы с других языков не принимаются", - сообщили в британской дипмиссии.Там указывается, что предоставить необходимо только оригинал, где указаны имя и фамилия (как в загранпаспорте или другом проездном документе), дата рождения или возраст, результат теста, дата теста, наименование организации, сделавшей тест, и ее контактные данные, наименование устройства, используемого для анализа.В британском посольстве отметили, что "технические параметры (специфичность, чувствительность и другие), которым должен соответствовать тест, также указаны на сайте" дипмиссии. Правительство Великобритании со следующей недели вводит обязательное требование о наличии отрицательного теста на коронавирус при отъезде и въезде в Англию, следует из распоряжения британского министерства транспорта. Тест на коронавирус должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до отъезда. При несоблюдении этого требования предусмотрен штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).Ожидается, что новые правила будут действовать как для граждан Соединенного Королевства, так и для иностранцев. Исключения из новых правил предусмотрены для лиц, сопровождающих детей в возрасте до 11 лет, членов экипажей транспортных средств, а также для тех, кто путешествует из стран, не имеющих инфраструктуры для проведения тестов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210113/kipr-1592844031.html

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592591478.html

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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, англия, великобритания