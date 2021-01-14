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В Москве побили рекорды по записи на вакцинацию от COVID-19
В Москве побили рекорды по записи на вакцинацию от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек в столице сделали прививку от коронавируса, в последние два дня побиты рекорды по записи - число... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:24
2021-01-14T18:27
распространение коронавируса
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сергей собянин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек в столице сделали прививку от коронавируса, в последние два дня побиты рекорды по записи - число желающих привиться приблизилось к 24 тысячам.По его словам, запись приблизилась к 22-24 тысячам, количество желающих записаться практически удвоилось.Свободные места на вакцинирование от коронавируса пока есть в течение ближайших двух недель, если все места заполнятся, то запись продлят на период до трех недель, заявил Сергей Собянин."Пока в двухнедельной записи есть свободные лоты (на вакцинацию от коронавируса - ред.), всегда можно записаться. Если будет более напряженная какая-то история, продлим запись до трех недель, но, я надеюсь, что это даже не понадобится", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

В Москве побили рекорды по записи на вакцинацию от COVID-19

18:24 14.01.2021 (обновлено: 18:27 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОчередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация
Очередь перед процедурным кабинетом, где проходит вакцинация - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек в столице сделали прививку от коронавируса, в последние два дня побиты рекорды по записи - число желающих привиться приблизилось к 24 тысячам.

"В настоящее время около 140 тысяч человек уже вакцинировались, и вы знаете, вот последние два дня мы побили все рекорды по записи", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, запись приблизилась к 22-24 тысячам, количество желающих записаться практически удвоилось.
Свободные места на вакцинирование от коронавируса пока есть в течение ближайших двух недель, если все места заполнятся, то запись продлят на период до трех недель, заявил Сергей Собянин.
"Пока в двухнедельной записи есть свободные лоты (на вакцинацию от коронавируса - ред.), всегда можно записаться. Если будет более напряженная какая-то история, продлим запись до трех недель, но, я надеюсь, что это даже не понадобится", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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