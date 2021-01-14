https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593076957.html

В Москве побили рекорды по записи на вакцинацию от COVID-19

В Москве побили рекорды по записи на вакцинацию от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек в столице сделали прививку от коронавируса, в последние два дня побиты рекорды по записи - число... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:24

2021-01-14T18:24

2021-01-14T18:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 140 тысяч человек в столице сделали прививку от коронавируса, в последние два дня побиты рекорды по записи - число желающих привиться приблизилось к 24 тысячам.По его словам, запись приблизилась к 22-24 тысячам, количество желающих записаться практически удвоилось.Свободные места на вакцинирование от коронавируса пока есть в течение ближайших двух недель, если все места заполнятся, то запись продлят на период до трех недель, заявил Сергей Собянин."Пока в двухнедельной записи есть свободные лоты (на вакцинацию от коронавируса - ред.), всегда можно записаться. Если будет более напряженная какая-то история, продлим запись до трех недель, но, я надеюсь, что это даже не понадобится", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество