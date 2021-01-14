Мурашко призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регионам России необходимо повысить доступность вакцинации от коронавируса для граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
"Регионам необходимо расширять инфраструктуру по ее (вакцине - ред.) приему, внутренней логистике и применению: обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан. Необходимо организовать работу по информированию населения о возможности пройти вакцинацию и способах предварительной записи на нее", - сказал Мурашко.
Он отметил, что приоритет в вакцинации отдается гражданам старше 55-60 лет, так как им особенно важно привиться, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19 и его осложнений. Также очень важно вакцинироваться гражданам с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 декабря 2020, 10:54ИнфографикаКорона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины