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Мурашко призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19
Мурашко призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19
Регионам России необходимо повысить доступность вакцинации от коронавируса для граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:28
2021-01-14T13:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регионам России необходимо повысить доступность вакцинации от коронавируса для граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Он отметил, что приоритет в вакцинации отдается гражданам старше 55-60 лет, так как им особенно важно привиться, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19 и его осложнений. Также очень важно вакцинироваться гражданам с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил министр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19

13:28 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регионам России необходимо повысить доступность вакцинации от коронавируса для граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

"Регионам необходимо расширять инфраструктуру по ее (вакцине - ред.) приему, внутренней логистике и применению: обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан. Необходимо организовать работу по информированию населения о возможности пройти вакцинацию и способах предварительной записи на нее", - сказал Мурашко.

Он отметил, что приоритет в вакцинации отдается гражданам старше 55-60 лет, так как им особенно важно привиться, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19 и его осложнений. Также очень важно вакцинироваться гражданам с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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