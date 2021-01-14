https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593009289.html

Мурашко призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19

Мурашко призвал регионы повысить доступность вакцинации от COVID-19

Регионам России необходимо повысить доступность вакцинации от коронавируса для граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:28

2021-01-14T13:28

2021-01-14T13:28

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регионам России необходимо повысить доступность вакцинации от коронавируса для граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Он отметил, что приоритет в вакцинации отдается гражданам старше 55-60 лет, так как им особенно важно привиться, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19 и его осложнений. Также очень важно вакцинироваться гражданам с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил министр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество