https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592987898.html

Синод Элладской церкви сделал заявление в связи с вакцинацией от COVID-19

Синод Элладской церкви сделал заявление в связи с вакцинацией от COVID-19

Синод Элладской православной церкви заявил, что в используемых в Греции вакцинах от коронавируса нет клеток эмбрионов, а вакцинация является свободным личным... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:42

2021-01-14T11:42

2021-01-14T11:42

коронавирус covid-19

религия и мировоззрение

элладская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

греция

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АФИНЫ, 14 янв – РИА Новости. Синод Элладской православной церкви заявил, что в используемых в Греции вакцинах от коронавируса нет клеток эмбрионов, а вакцинация является свободным личным выбором каждого человека и не станет "отходом от правильной веры и жизни"."Синод внимательно следит за вакцинацией через синодальный комитет по биоэтике, который своими постоянными отчетами информирует синодальный орган обо всех событиях. В этом контексте Священный синод был проинформирован о том, что, по результатам исследования, вакцины против COVID-19, используемые в настоящее время в нашей стране, не требуют применения культур эмбриональных клеток для их производства", - говорится в сообщении синода, поступившем в РИА Новости."В связи с вышеуказанной информацией Священный синод повторяет, особенно тем из его членов, которые особенно чувствительны к сценариям угроз и опасностей, основанным на односторонней и непроверенной, либо на журналистской информации, в основном из интернета, либо на различных предубеждениях, что вакцинация – это не столько богословский или церковный вопрос, сколько медицинско-научный вопрос, и является свободным личным выбором каждого человека в общении с его врачом, и прививка не является отходом от правильной веры и жизни", - сообщил синод.В сообщении отмечается, что уже был вакцинирован один из иерархов греческой церкви – митрополит Нафпактский Иерофей, "представлявший архиепископа Афинского, который не может быть вакцинирован по медицинским показаниям", и всех остальных служителей церкви.Вакцинация в Греции началась 27 декабря 2020 года. В соцсетях обсуждается, используются ли эмбрионы в вакцине и насколько этично делать такие прививки верующим. Митрополит Иерофей был среди первых, сделавших в Греции прививку. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним сказал, что тоже бы сделал, но переболел коронавирусом и не может сделать ее по медицинским показаниям.

https://ria.ru/20210105/gretsiya-1592081851.html

https://ria.ru/20201201/ieronim-1587140801.html

греция

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коронавирус covid-19, элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, греция