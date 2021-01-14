https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592984798.html
Более 30 частных клиник будут прививать от коронавируса в Москве
Более 30 частных клиник будут прививать от коронавируса в Москве
Правительство Москвы заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса, город уже направил партии... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:29
2021-01-14T11:29
2021-01-14T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство Москвы заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса, город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она уточнила, что в 15 клиник препарат уже направлен. "Это такие организации, как РЖД, "Медси", "Европейский медицинский центр", "К+31", "Евромедсервис", "Доктор рядом", "Поликлиника 101" и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей", - добавила заммэра.По словам Раковой, сама вакцина для жителей бесплатна, оплачиваются только услуги клиники по введению инъекции. Также по соглашению условием для частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах, как в частных, так и в городских учреждениях, аккумулируется в единой системе."Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину – в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно, в том числе, для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких", - добавила Ракова.В Москве с 5 декабря проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.В четверг в Москве расширилось число пунктов вакцинации на базе городских поликлиник до 100. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00.Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Правительство Москвы
заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса, город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Жители активно записываются на прививку и получают надежную защиту от вируса. Мы постоянно расширяем и категории вакцинируемых москвичей, и число пунктов вакцинации. Более того, мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения", - сообщила Ракова.
Она уточнила, что в 15 клиник препарат уже направлен. "Это такие организации, как РЖД, "Медси", "Европейский медицинский центр", "К+31", "Евромедсервис", "Доктор рядом", "Поликлиника 101" и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей", - добавила заммэра.
По словам Раковой, сама вакцина для жителей бесплатна, оплачиваются только услуги клиники по введению инъекции. Также по соглашению условием для частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах, как в частных, так и в городских учреждениях, аккумулируется в единой системе.
"Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину – в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно, в том числе, для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких", - добавила Ракова.
В Москве с 5 декабря проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.
В четверг в Москве расширилось число пунктов вакцинации на базе городских поликлиник до 100. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00.
Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.