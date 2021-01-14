Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592984798.html
Более 30 частных клиник будут прививать от коронавируса в Москве
Более 30 частных клиник будут прививать от коронавируса в Москве
Правительство Москвы заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса, город уже направил партии... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:29
2021-01-14T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32cee854fbda1e7bad4a586487d43a06.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство Москвы заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса, город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она уточнила, что в 15 клиник препарат уже направлен. "Это такие организации, как РЖД, "Медси", "Европейский медицинский центр", "К+31", "Евромедсервис", "Доктор рядом", "Поликлиника 101" и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей", - добавила заммэра.По словам Раковой, сама вакцина для жителей бесплатна, оплачиваются только услуги клиники по введению инъекции. Также по соглашению условием для частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах, как в частных, так и в городских учреждениях, аккумулируется в единой системе."Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину – в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно, в том числе, для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких", - добавила Ракова.В Москве с 5 декабря проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.В четверг в Москве расширилось число пунктов вакцинации на базе городских поликлиник до 100. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00.Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980577_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b7f791aacef84682099a65829497a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Более 30 частных клиник будут прививать от коронавируса в Москве

11:29 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V"
Медработник во время вакцинации от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство Москвы заключило соглашение с 34 частными медицинскими клиниками об организации пунктов вакцинации от коронавируса, город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Жители активно записываются на прививку и получают надежную защиту от вируса. Мы постоянно расширяем и категории вакцинируемых москвичей, и число пунктов вакцинации. Более того, мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения", - сообщила Ракова.

Она уточнила, что в 15 клиник препарат уже направлен. "Это такие организации, как РЖД, "Медси", "Европейский медицинский центр", "К+31", "Евромедсервис", "Доктор рядом", "Поликлиника 101" и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей", - добавила заммэра.
По словам Раковой, сама вакцина для жителей бесплатна, оплачиваются только услуги клиники по введению инъекции. Также по соглашению условием для частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах, как в частных, так и в городских учреждениях, аккумулируется в единой системе.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 11:05
Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России
"Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину – в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно, в том числе, для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких", - добавила Ракова.
В Москве с 5 декабря проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.
В четверг в Москве расширилось число пунктов вакцинации на базе городских поликлиник до 100. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00.
Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:39В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
Лента новостейМолния