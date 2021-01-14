https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592973363.html

В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В Кузбассе рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

Полную вакцинацию от коронавируса в Кузбассе прошел 1671 человек, первую дозу прививки получили 3436 жителей, сообщила на брифинге, посвященном... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T10:18

2021-01-14T10:18

2021-01-14T10:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Полную вакцинацию от коронавируса в Кузбассе прошел 1671 человек, первую дозу прививки получили 3436 жителей, сообщила на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации, первый замминистра регионального минздрава Елена Зеленина."Первую аппликацию (вакцины - ред.) получили 3436 человек и полностью завершенный курс вакцинации (прошли - ред.) 1671 человек, (они) полностью завершили вакцинацию", - сказала Зеленина.Замминистра уточнила, что на данный момент "привито 1363 медицинских работника, 725… работников сферы образования, 235 человек из учреждений социальной защиты и… 69 человек лиц старше 60 лет".Зеленина добавила, что на 14 января в Кузбасс поступило 14 342 дозы вакцины "Спутник V".По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 27 590 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 112, скончались 494 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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