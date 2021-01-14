https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592965828.html

Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от COVID-19

Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, об этом он написал в своем блоге. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:05

2021-01-14T09:05

2021-01-14T09:15

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

россия

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, об этом он написал в своем блоге."Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни", - написал мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, общество