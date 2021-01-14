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Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от COVID-19
Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, об этом он написал в своем блоге. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:05
2021-01-14T09:05
2021-01-14T09:15
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, об этом он написал в своем блоге."Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни", - написал мэр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей собянин, общество