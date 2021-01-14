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В Москве увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19
В Москве увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19
Порядка 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса начали работать в Москве, общее количество увеличилось до 100, также шесть мобильных пунктов... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T00:17
2021-01-14T00:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядка 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса начали работать в Москве, общее количество увеличилось до 100, также шесть мобильных пунктов вакцинации заработали в транспортных депо для сотрудников московского транспорта.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в четверг, 14 января, начали работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число выросло с 70 до 100.Кроме того, как заявили в департаменте транспорта Москвы, с 14 января в транспортных депо заработали шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта.Ранее Собянин заявил, что после вакцинации москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.Что нужно для записиЗапись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.Как и где привитьсяПрепарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.Пункты вакцинации на базе городских взрослых поликлиник работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19

00:17 14.01.2021
 
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядка 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса начали работать в Москве, общее количество увеличилось до 100, также шесть мобильных пунктов вакцинации заработали в транспортных депо для сотрудников московского транспорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в четверг, 14 января, начали работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число выросло с 70 до 100.
Кроме того, как заявили в департаменте транспорта Москвы, с 14 января в транспортных депо заработали шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта.
Ранее Собянин заявил, что после вакцинации москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.
Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.
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Что нужно для записи

Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ - на сайте, в мобильном приложении или по телефону.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.
Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например, от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.

Как и где привиться

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.
Записываться нужно только на первую вакцинацию – на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.
На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.
Пункты вакцинации на базе городских взрослых поликлиник работают ежедневно с 8.00 до 20.00.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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