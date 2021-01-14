https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593104782.html

Во Франции выявили новые побочные реакции на вакцину Pfizer и BioNTech

Во Франции выявили новые побочные реакции на вакцину Pfizer и BioNTech

Шесть случаев серьезных побочных реакций выявлены во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщило Национальное агентство... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:32

2021-01-14T21:32

2021-01-14T21:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

pfizer, inc.

франция

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Шесть случаев серьезных побочных реакций выявлены во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов.Согласно данным ведомства, в четырех случаях отмечались аллергические реакции, в двух - тахикардия. Сообщается, что агентство также было проинформировано о случае смерти человека, которому была сделана эта вакцина, в доме престарелых. По данным ведомства, смерть человека наступила спустя два часа после вакцинации, однако никаких признаков аллергии после прививки у него обнаружено не было. По этой причине и, учитывая историю болезни человека, связь его смерть с вакциной не установлена.Помимо этих случаев примерно у 30 человек были легкие побочные реакции. Ведомство сообщает, что на следующей неделе будет опубликован первый полный отчет обо всех случаях, после этого такой отчет будет публиковаться еженедельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., франция