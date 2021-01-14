https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593104782.html
Во Франции выявили новые побочные реакции на вакцину Pfizer и BioNTech
Во Франции выявили новые побочные реакции на вакцину Pfizer и BioNTech
Шесть случаев серьезных побочных реакций выявлены во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщило Национальное агентство... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:32
2021-01-14T21:32
2021-01-14T21:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
pfizer, inc.
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Шесть случаев серьезных побочных реакций выявлены во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов.Согласно данным ведомства, в четырех случаях отмечались аллергические реакции, в двух - тахикардия. Сообщается, что агентство также было проинформировано о случае смерти человека, которому была сделана эта вакцина, в доме престарелых. По данным ведомства, смерть человека наступила спустя два часа после вакцинации, однако никаких признаков аллергии после прививки у него обнаружено не было. По этой причине и, учитывая историю болезни человека, связь его смерть с вакциной не установлена.Помимо этих случаев примерно у 30 человек были легкие побочные реакции. Ведомство сообщает, что на следующей неделе будет опубликован первый полный отчет обо всех случаях, после этого такой отчет будет публиковаться еженедельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f440c175a2be90765416465c4380fdeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., франция