Володин назвал создание вакцины от CОVID-19 огромным достижением страны
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого, отметив, что подходить к вопросу вакцинации нужно осознанно.
Ранее Володин рассказал, что привился от коронавируса и перенес вакцинацию легко.
"Делать прививку или не делать – это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы, есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать. Поэтому когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что создание вакцины от коронавируса - огромное достижение страны.
По его словам, растет число депутатов, которые вакцинируются от коронавируса. "На сегодняшний день у нас переболело более трети (депутатов – ред.), ну и растёт количество тех, кто делает прививки. Поэтому как только перевалит за 50-60% количество тех, у кого есть антитела, можно будет уже говорить уверенно, что мы защищены и будем дальше работать, не боясь, что вдруг появится инфекция и кто-то заболеет", - заявил спикер Госдумы.
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