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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593099420.html
Володин назвал создание вакцины от CОVID-19 огромным достижением страны
Володин назвал создание вакцины от CОVID-19 огромным достижением страны
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого, отметив, что подходить к вопросу... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:34
2021-01-14T20:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого, отметив, что подходить к вопросу вакцинации нужно осознанно.Ранее Володин рассказал, что привился от коронавируса и перенес вакцинацию легко."Делать прививку или не делать – это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы, есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать. Поэтому когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что создание вакцины от коронавируса - огромное достижение страны.По его словам, растет число депутатов, которые вакцинируются от коронавируса. "На сегодняшний день у нас переболело более трети (депутатов – ред.), ну и растёт количество тех, кто делает прививки. Поэтому как только перевалит за 50-60% количество тех, у кого есть антитела, можно будет уже говорить уверенно, что мы защищены и будем дальше работать, не боясь, что вдруг появится инфекция и кто-то заболеет", - заявил спикер Госдумы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин назвал создание вакцины от CОVID-19 огромным достижением страны

20:34 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого, отметив, что подходить к вопросу вакцинации нужно осознанно.
Ранее Володин рассказал, что привился от коронавируса и перенес вакцинацию легко.
"Делать прививку или не делать – это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы, есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать. Поэтому когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что создание вакцины от коронавируса - огромное достижение страны.
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По его словам, растет число депутатов, которые вакцинируются от коронавируса. "На сегодняшний день у нас переболело более трети (депутатов – ред.), ну и растёт количество тех, кто делает прививки. Поэтому как только перевалит за 50-60% количество тех, у кого есть антитела, можно будет уже говорить уверенно, что мы защищены и будем дальше работать, не боясь, что вдруг появится инфекция и кто-то заболеет", - заявил спикер Госдумы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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