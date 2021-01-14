https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593099420.html

Володин назвал создание вакцины от CОVID-19 огромным достижением страны

Володин назвал создание вакцины от CОVID-19 огромным достижением страны

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого, отметив, что подходить к вопросу... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:34

2021-01-14T20:34

2021-01-14T20:34

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал вопрос, делать прививку от коронавируса или нет, личным решением каждого, отметив, что подходить к вопросу вакцинации нужно осознанно.Ранее Володин рассказал, что привился от коронавируса и перенес вакцинацию легко."Делать прививку или не делать – это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы, есть ещё проблемы, которые остаются у человека после выздоровления от этой болезни, об этом надо подумать. Поэтому когда слышу слова, что не надо делать прививку, это неправильно. Здесь надо отвечать за себя. И хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что создание вакцины от коронавируса - огромное достижение страны.По его словам, растет число депутатов, которые вакцинируются от коронавируса. "На сегодняшний день у нас переболело более трети (депутатов – ред.), ну и растёт количество тех, кто делает прививки. Поэтому как только перевалит за 50-60% количество тех, у кого есть антитела, можно будет уже говорить уверенно, что мы защищены и будем дальше работать, не боясь, что вдруг появится инфекция и кто-то заболеет", - заявил спикер Госдумы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593001043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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