https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593064143.html

В Подмосковье поступит более 290 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Подмосковье поступит более 290 тысяч доз вакцины от COVID-19

Более 290 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поставят в Московскую область в ближайшие два месяца: в январе регион получит 87,9 тысячи доз, а в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:34

2021-01-14T17:34

2021-01-14T17:34

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

светлана стригункова

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 290 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поставят в Московскую область в ближайшие два месяца: в январе регион получит 87,9 тысячи доз, а в феврале – 205,7 тысячи доз медпрепарата, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова."В январе в Подмосковье поступит 87,9 тысячи доз (вакцины от COVID-19), в феврале - 205,7 тысячи доз", - сказала Стригункова во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.Ранее в пресс-службе регионального минздрава РИА Новости рассказали, что прививку от коронавируса сделали более 20 тысяч жителей региона. Для вакцинации применяется медпрепарат "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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