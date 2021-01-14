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В Подмосковье поступит более 290 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Подмосковье поступит более 290 тысяч доз вакцины от COVID-19
Более 290 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поставят в Московскую область в ближайшие два месяца: в январе регион получит 87,9 тысячи доз, а в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:34
2021-01-14T17:34
2021-01-14T17:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 290 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поставят в Московскую область в ближайшие два месяца: в январе регион получит 87,9 тысячи доз, а в феврале – 205,7 тысячи доз медпрепарата, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова."В январе в Подмосковье поступит 87,9 тысячи доз (вакцины от COVID-19), в феврале - 205,7 тысячи доз", - сказала Стригункова во время совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.Ранее в пресс-службе регионального минздрава РИА Новости рассказали, что прививку от коронавируса сделали более 20 тысяч жителей региона. Для вакцинации применяется медпрепарат "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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