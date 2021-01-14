В Коми поступило 4,4 тысячи доз вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. В республику Коми поступило 4,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
"В республику Коми поступила вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V" - ред.) в количестве 4400 доз. Вакцина поставлена в медорганизации республики. Организована предварительная запись на вакцинацию через портал "Госуслуги" и на сайте медицинских организаций. По состоянию на 13 января, первый компонент вакцины против COVID-19 получили 411 человек, второй компонент – 82 человека", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Коми для пациентов с коронавирусом и пневмонией развернуты в 13 медицинских организациях 2027 коек, из них занято 1113 коек. Обеспечены кислородом 1162 койки, оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких – 170 коек.
На территории республики создано четыре специализированных структурных подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам с симптомами ОРВИ и COVID-19. Амбулаторное лечение получают 2799 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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