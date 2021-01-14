https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593053634.html

В Коми поступило 4,4 тысячи доз вакцины от коронавируса

В Коми поступило 4,4 тысячи доз вакцины от коронавируса

В республику Коми поступило 4,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:56

2021-01-14T16:56

2021-01-14T16:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. В республику Коми поступило 4,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики."В республику Коми поступила вакцина Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V" - ред.) в количестве 4400 доз. Вакцина поставлена в медорганизации республики. Организована предварительная запись на вакцинацию через портал "Госуслуги" и на сайте медицинских организаций. По состоянию на 13 января, первый компонент вакцины против COVID-19 получили 411 человек, второй компонент – 82 человека", - говорится в сообщении.В настоящее время в Коми для пациентов с коронавирусом и пневмонией развернуты в 13 медицинских организациях 2027 коек, из них занято 1113 коек. Обеспечены кислородом 1162 койки, оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких – 170 коек.На территории республики создано четыре специализированных структурных подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам с симптомами ОРВИ и COVID-19. Амбулаторное лечение получают 2799 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика коми

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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