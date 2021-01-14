https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593046427.html

Россия готова передать Египту технологию изготовления "Спутника V"

Россия готова передать Египту технологию изготовления "Спутника V"

Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:23

2021-01-14T16:23

2021-01-14T16:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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воз

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египет

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КАИР, 14 янв – РИА Новости. Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.Посольство подчеркивает, что вакцина обладает эффективностью свыше 90%, в отличие от многих аналогов для данной вакцины не требуется специальное дорогостоящее оборудование глубокой заморозки – "она может храниться и перевозиться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию, что позволяет легко доставлять ее даже в отдаленные районы"."Россия открыта к немедленному налаживанию сотрудничества с Египтом в обеспечении населения высокоэффективными прививками против коронавируса. В случае быстрого выполнения регистрационных формальностей, поставки значительных партий "Спутник V" могут начаться уже в январе с их неуклонным наращиванием в последующие месяцы 2021 года", - сообщила дипмиссия."Более того, Россия готова передать технологию для изготовления данной вакцины в самом Египте, который располагает надлежащей производственной базой. Это не только позволит провести максимально широкую прививочную кампанию, но также поможет развитию экономического и внешнеторгового потенциала наших египетских друзей", - сообщило посольство.Помощник министра здравоохранения Египта Мухаммад Хассани сообщил 7 января, что в стране в ближайшее время могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Египет 10 декабря получил в подарок от ОАЭ первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm, ожидаются новые поставки китайской вакцины. Спикер кабмина Надир Саад ранее сообщил, что вакцинацию планируется начать в январе. Вакцинация будет бесплатной для граждан Египта. Он также отметил, что в рамках соглашения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) Египет планирует получить 20 миллионов доз вакцин, успешно сертифицированных ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

оаэ

египет

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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