https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593046427.html
Россия готова передать Египту технологию изготовления "Спутника V"
Россия готова передать Египту технологию изготовления "Спутника V"
Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:23
2021-01-14T16:23
2021-01-14T16:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
оаэ
египет
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КАИР, 14 янв – РИА Новости. Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V" от коронавируса в Египет, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.Посольство подчеркивает, что вакцина обладает эффективностью свыше 90%, в отличие от многих аналогов для данной вакцины не требуется специальное дорогостоящее оборудование глубокой заморозки – "она может храниться и перевозиться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию, что позволяет легко доставлять ее даже в отдаленные районы"."Россия открыта к немедленному налаживанию сотрудничества с Египтом в обеспечении населения высокоэффективными прививками против коронавируса. В случае быстрого выполнения регистрационных формальностей, поставки значительных партий "Спутник V" могут начаться уже в январе с их неуклонным наращиванием в последующие месяцы 2021 года", - сообщила дипмиссия."Более того, Россия готова передать технологию для изготовления данной вакцины в самом Египте, который располагает надлежащей производственной базой. Это не только позволит провести максимально широкую прививочную кампанию, но также поможет развитию экономического и внешнеторгового потенциала наших египетских друзей", - сообщило посольство.Помощник министра здравоохранения Египта Мухаммад Хассани сообщил 7 января, что в стране в ближайшее время могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Египет 10 декабря получил в подарок от ОАЭ первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm, ожидаются новые поставки китайской вакцины. Спикер кабмина Надир Саад ранее сообщил, что вакцинацию планируется начать в январе. Вакцинация будет бесплатной для граждан Египта. Он также отметил, что в рамках соглашения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) Египет планирует получить 20 миллионов доз вакцин, успешно сертифицированных ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оаэ, египет, в мире
КАИР, 14 янв – РИА Новости.
Россия готова к поставкам вакцины "Спутник V
" от коронавируса в Египет
, также возможна передача технологий ее производства для налаживания выпуска вакцины в этой арабской стране, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ.
Посольство подчеркивает, что вакцина обладает эффективностью свыше 90%, в отличие от многих аналогов для данной вакцины не требуется специальное дорогостоящее оборудование глубокой заморозки – "она может храниться и перевозиться при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию, что позволяет легко доставлять ее даже в отдаленные районы".
"Россия открыта к немедленному налаживанию сотрудничества с Египтом в обеспечении населения высокоэффективными прививками против коронавируса. В случае быстрого выполнения регистрационных формальностей, поставки значительных партий "Спутник V" могут начаться уже в январе с их неуклонным наращиванием в последующие месяцы 2021 года", - сообщила дипмиссия.
"Более того, Россия готова передать технологию для изготовления данной вакцины в самом Египте, который располагает надлежащей производственной базой. Это не только позволит провести максимально широкую прививочную кампанию, но также поможет развитию экономического и внешнеторгового потенциала наших египетских друзей", - сообщило посольство.
Помощник министра здравоохранения Египта Мухаммад Хассани сообщил 7 января, что в стране в ближайшее время могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Египет 10 декабря получил в подарок от ОАЭ
первую партию вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinopharm, ожидаются новые поставки китайской вакцины. Спикер кабмина Надир Саад ранее сообщил, что вакцинацию планируется начать в январе. Вакцинация будет бесплатной для граждан Египта. Он также отметил, что в рамках соглашения с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) Египет планирует получить 20 миллионов доз вакцин, успешно сертифицированных ВОЗ
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.