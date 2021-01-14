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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593039490.html
Глава РФПИ рассказал о производстве вакцины от COVID-19 в России
Глава РФПИ рассказал о производстве вакцины от COVID-19 в России
Вопрос производства вакцины от коронавируса в России решен, каждый месяц оно увеличивается в два-три раза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:55
2021-01-14T15:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос производства вакцины от коронавируса в России решен, каждый месяц оно увеличивается в два-три раза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Вопрос производства решен… каждый месяц объемы производства в России увеличиваются в два-три раза", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер."Уже в феврале мы будем производить десятки миллионов доз вакцины ("Спутник V" - ред.) в России и за ее пределами", - добавил он.Он также рассказал, что 95% договоренностей по зарубежным поставкам вакцины будут обеспечены за счет зарубежных предприятий в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.В середине декабря Дмитриев говорил, что объем производства вакцины от коронавируса "Спутник-V" в России значимо вырос благодаря переходу на реакторы большого объема.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика

Глава РФПИ рассказал о производстве вакцины от COVID-19 в России

15:55 14.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос производства вакцины от коронавируса в России решен, каждый месяц оно увеличивается в два-три раза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Вопрос производства решен… каждый месяц объемы производства в России увеличиваются в два-три раза", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер.
"Уже в феврале мы будем производить десятки миллионов доз вакцины ("Спутник V" - ред.) в России и за ее пределами", - добавил он.
Он также рассказал, что 95% договоренностей по зарубежным поставкам вакцины будут обеспечены за счет зарубежных предприятий в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.
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В середине декабря Дмитриев говорил, что объем производства вакцины от коронавируса "Спутник-V" в России значимо вырос благодаря переходу на реакторы большого объема.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
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