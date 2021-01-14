https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593039490.html

Глава РФПИ рассказал о производстве вакцины от COVID-19 в России

Глава РФПИ рассказал о производстве вакцины от COVID-19 в России

Вопрос производства вакцины от коронавируса в России решен, каждый месяц оно увеличивается в два-три раза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:55

2021-01-14T15:55

2021-01-14T15:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вопрос производства вакцины от коронавируса в России решен, каждый месяц оно увеличивается в два-три раза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Вопрос производства решен… каждый месяц объемы производства в России увеличиваются в два-три раза", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер."Уже в феврале мы будем производить десятки миллионов доз вакцины ("Спутник V" - ред.) в России и за ее пределами", - добавил он.Он также рассказал, что 95% договоренностей по зарубежным поставкам вакцины будут обеспечены за счет зарубежных предприятий в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае.В середине декабря Дмитриев говорил, что объем производства вакцины от коронавируса "Спутник-V" в России значимо вырос благодаря переходу на реакторы большого объема.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593001043.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика