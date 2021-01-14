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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593037055.html
Глава РФПИ оценил возможную долю вакцины "Спутник V" на зарубежных рынках
Глава РФПИ оценил возможную долю вакцины "Спутник V" на зарубежных рынках
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не ожидает, что доля российской вакцины от коронавируса "Спутник V" превысит 25-30% на рынках... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:39
2021-01-14T15:39
распространение коронавируса
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
венесуэла
сша
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не ожидает, что доля российской вакцины от коронавируса "Спутник V" превысит 25-30% на рынках Латинской Америки и других стран.По словам Дмитриева, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. "Мы не думаем, что какая-либо вакцина займет долю более 20-25% в странах за пределами США и ЕС. Хорошо иметь портфель вакцин", - сказал он в интервью агентству Рейтер."Мы не ожидаем, что "Спутник V" займет долю более 25-30% на рынках Латинской Америки и в других местах", - добавил он.Дмитриев также подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин и отметил, что фонд в ближайшее время объявил о партнерстве с крупным китайским производителем.В среду Twitter "Спутник V" сообщил, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал эту российскую вакцину. Кроме того, в Бразилии началась вакцинация "Спутник V", РФ поставит в эту страну 10 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, венесуэла, сша, общество

Глава РФПИ оценил возможную долю вакцины "Спутник V" на зарубежных рынках

15:39 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев не ожидает, что доля российской вакцины от коронавируса "Спутник V" превысит 25-30% на рынках Латинской Америки и других стран.
По словам Дмитриева, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. "Мы не думаем, что какая-либо вакцина займет долю более 20-25% в странах за пределами США и ЕС. Хорошо иметь портфель вакцин", - сказал он в интервью агентству Рейтер.
"Мы не ожидаем, что "Спутник V" займет долю более 25-30% на рынках Латинской Америки и в других местах", - добавил он.
Дмитриев также подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин и отметил, что фонд в ближайшее время объявил о партнерстве с крупным китайским производителем.
В среду Twitter "Спутник V" сообщил, что Минздрав Венесуэлы зарегистрировал эту российскую вакцину. Кроме того, в Бразилии началась вакцинация "Спутник V", РФ поставит в эту страну 10 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВенесуэлаСШАОбщество
 
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