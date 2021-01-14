https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593036886.html

Вирусолог объяснил запрет применять вакцину Pfizer в России

Вирусолог объяснил запрет применять вакцину Pfizer в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил в эфире НСН запрет Росздравнадзора применять незарегистрированную в России вакцину от Pfizer. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:38

2021-01-14T15:38

2021-01-14T15:38

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

сколково

pfizer, inc.

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил в эфире НСН запрет Росздравнадзора применять незарегистрированную в России вакцину от Pfizer.Он напомнил, что вакцина от Pfizer требует особых условий хранения. Ранее сообщалось, что препарат после производства замораживается и должен храниться при температуре не выше -70 градусов. После доставки в центр вакцинации его нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он испортится. Для формирования иммунного ответа требуется вторая инъекция через месяц, поэтому весь процесс транспортировки препарата придется повторять."Я вообще плохо представляю, как возможна доставка. Она там непростая. Такая частная инициатива не приветствуется", — пояснил Малышев.Он заключил, что для импорта вакцин в страну необходима официальная государственная регистрация. Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Сколково, можно привиться препаратом от американской фармкомпании Pfizer немецкого стартапа BioNTech. После этого в Росздравнадзоре предупредили, что в стране запрещено применять незарегистрированные вакцины от коронавируса, это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/pfayzer-1592750442.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, сколково, pfizer, inc.