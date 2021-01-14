Вирусолог объяснил запрет применять вакцину Pfizer в России
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил в эфире НСН запрет Росздравнадзора применять незарегистрированную в России вакцину от Pfizer.
"Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись? У каждого государства свои правила", — сказал специалист.
Он напомнил, что вакцина от Pfizer требует особых условий хранения. Ранее сообщалось, что препарат после производства замораживается и должен храниться при температуре не выше -70 градусов. После доставки в центр вакцинации его нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он испортится. Для формирования иммунного ответа требуется вторая инъекция через месяц, поэтому весь процесс транспортировки препарата придется повторять.
"Я вообще плохо представляю, как возможна доставка. Она там непростая. Такая частная инициатива не приветствуется", — пояснил Малышев.
12 января, 17:28Pfizer высказалась о возможности поставки вакцины в Россию
Он заключил, что для импорта вакцин в страну необходима официальная государственная регистрация.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Сколково, можно привиться препаратом от американской фармкомпании Pfizer немецкого стартапа BioNTech. После этого в Росздравнадзоре предупредили, что в стране запрещено применять незарегистрированные вакцины от коронавируса, это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково.