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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593030685.html
Россия в феврале подаст заявку на одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС
Россия в феврале подаст заявку на одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС
Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС в феврале, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:13
2021-01-14T15:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
здоровье - общество
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС в феврале, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в следующем месяце", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер.Он заявил, что в ближайшее время будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. При этом он отметил, что пока нет ясности, одобрит ли европейский регулятор вакцину.Дмитриев также рассказал, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. По его словам, "Спутник V" будет производиться в семи странах. Вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и других странах.Накануне Дмитриев говорил РИА Новости, что первый этап получения разрешения на экстренное применение вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе запланирован на 19 января, речь идет о научной консультации.Европейское агентство EMA поясняло, что для одобрения вакцины для рынка ЕС компания-разработчик должна провести предварительные обсуждения и подать заявку в ЕМА для авторизации на рынке. Затем специальный комитет по лекарственным препаратам для человека (The Committee for Human Medicinal Products, СНМР) оценит предоставленные научные данные, чтобы удостовериться, что преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски. По итогам изучения данных по вакцине комитет проводит заседание, на котором дает рекомендацию для одобрения вакцины в ЕС. Окончательное решение на основе решения EMA затем принимает Еврокомиссия, после чего страны ЕС уже могут начинать закупки препарата.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз

Россия в феврале подаст заявку на одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС

15:13 14.01.2021 (обновлено: 15:15 14.01.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС в феврале, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Россия подаст формальную заявку в ЕС на одобрение вакцины от коронавируса "Спутник V" в следующем месяце", - сказал Дмитриев в интервью агентству Рейтер.
Он заявил, что в ближайшее время будет опубликована экспертная оценка, которая покажет высокую эффективность вакцины. При этом он отметил, что пока нет ясности, одобрит ли европейский регулятор вакцину.
Дмитриев также рассказал, что ожидает одобрения на применение вакцины регуляторами девяти стран в январе. По его словам, "Спутник V" будет производиться в семи странах. Вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и других странах.
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 18:25Распространение коронавируса
В Германии назвали условие для производства российской вакцины в ЕС
Накануне Дмитриев говорил РИА Новости, что первый этап получения разрешения на экстренное применение вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе запланирован на 19 января, речь идет о научной консультации.
Европейское агентство EMA поясняло, что для одобрения вакцины для рынка ЕС компания-разработчик должна провести предварительные обсуждения и подать заявку в ЕМА для авторизации на рынке. Затем специальный комитет по лекарственным препаратам для человека (The Committee for Human Medicinal Products, СНМР) оценит предоставленные научные данные, чтобы удостовериться, что преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски. По итогам изучения данных по вакцине комитет проводит заседание, на котором дает рекомендацию для одобрения вакцины в ЕС. Окончательное решение на основе решения EMA затем принимает Еврокомиссия, после чего страны ЕС уже могут начинать закупки препарата.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевЗдоровье - ОбществоЕврокомиссияЕвросоюз
 
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