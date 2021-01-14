https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593018526.html

Удмуртия получила 5,4 тысячи доз вакцины от COVID-19

Удмуртия получила 5,4 тысячи доз вакцины от COVID-19

Удмуртия получила свыше 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, уже привиты более 900 человек, доложил глава республики Александр Бречалов на встрече с... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:10

2021-01-14T14:10

2021-01-14T14:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр бречалов

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Удмуртия получила свыше 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, уже привиты более 900 человек, доложил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."В настоящий момент мы активно проводим вакцинацию, конечно же, в первую очередь медицинских работников. На сегодняшний день в Удмуртию поступило 5442 вакцины от COVID, уже более 900 человек привито, самочувствие нормальное, все под контролем", - сказал Бречалов.Глава республики также отметил, что амбулаторные больные в Удмуртии обеспечиваются бесплатными лекарствами от коронавируса еще с ноября. "В настоящий момент более 4,5 тысячи таких наборов лекарств уже получили амбулаторные больные", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, владимир путин, общество