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Удмуртия получила 5,4 тысячи доз вакцины от COVID-19
Удмуртия получила 5,4 тысячи доз вакцины от COVID-19
Удмуртия получила свыше 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, уже привиты более 900 человек, доложил глава республики Александр Бречалов на встрече с... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:10
2021-01-14T14:10
2021-01-14T14:10
распространение коронавируса
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александр бречалов
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Удмуртия получила свыше 5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса, уже привиты более 900 человек, доложил глава республики Александр Бречалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."В настоящий момент мы активно проводим вакцинацию, конечно же, в первую очередь медицинских работников. На сегодняшний день в Удмуртию поступило 5442 вакцины от COVID, уже более 900 человек привито, самочувствие нормальное, все под контролем", - сказал Бречалов.Глава республики также отметил, что амбулаторные больные в Удмуртии обеспечиваются бесплатными лекарствами от коронавируса еще с ноября. "В настоящий момент более 4,5 тысячи таких наборов лекарств уже получили амбулаторные больные", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, владимир путин, общество