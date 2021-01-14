https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593009449.html

Мурашко рассказал о ходе поставок вакцины в регионы

Мурашко рассказал о ходе поставок вакцины в регионы

Более 600 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставлено на этой неделе в регионы России, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз "Спутника V", сообщил РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:29

2021-01-14T13:29

2021-01-14T13:29

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 600 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставлено на этой неделе в регионы России, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз "Спутника V", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", – сказал министр на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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