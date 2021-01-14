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Мурашко рассказал о ходе поставок вакцины в регионы
Мурашко рассказал о ходе поставок вакцины в регионы
Более 600 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставлено на этой неделе в регионы России, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз "Спутника V", сообщил РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:29
2021-01-14T13:29
2021-01-14T13:29
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 600 тысяч доз вакцины от COVID-19 доставлено на этой неделе в регионы России, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз "Спутника V", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", – сказал министр на селекторном совещании с регионами, посвященном подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество