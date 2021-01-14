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Мурашко заявил об увеличении поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Мурашко заявил об увеличении поставок вакцины от COVID-19 в регионы
Более 1,6 миллиона доз вакцины от коронавируса уже выпущено в гражданский оборот в России, в ближайшее время выпуск и объемы поставок вакцины в регионы... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:19
2021-01-14T13:19
2021-01-14T13:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 1,6 миллиона доз вакцины от коронавируса уже выпущено в гражданский оборот в России, в ближайшее время выпуск и объемы поставок вакцины в регионы вырастет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество