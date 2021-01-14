https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593007089.html
ВОЗ готова содействовать ускорению процесса сертификации "Спутник V"
ВОЗ готова содействовать ускорению процесса сертификации "Спутник V"
Сертификация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находится на стадии согласования ВОЗ, организация готова содействовать для ускорения этого процесса, РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:15
2021-01-14T13:15
2021-01-14T13:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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воз
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сертификация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находится на стадии согласования ВОЗ, организация готова содействовать для ускорения этого процесса, сообщил журналистам старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Олег Бенеш."Сейчас ряд вакцин находится на стадии согласования и предоставления информации, в том числе и вакцина "Спутник V"… ВОЗ рад сотрудничать и оказать возможное содействие, чтобы ускорить эти процессы", - сказал Бенеш на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.В начале декабря представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593001525.html
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вакцина "спутник v", мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество