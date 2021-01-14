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Гинцбург рассказал о ходе пострегистрационных исследований "Спутника V"
Гинцбург рассказал о ходе пострегистрационных исследований "Спутника V"
Наблюдение за участниками пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:52
2021-01-14T12:52
2021-01-14T19:40
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наблюдение за участниками пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Наблюдение продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, все хорошо", - сказал Гинцбург.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Планировалось, что в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, однако в конце декабря пресс-служба Минздрава сообщила, что с учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности вакцины, Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования до числа фактически включенных в исследование добровольцев – более 31 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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