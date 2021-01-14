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Гинцбург рассказал о ходе пострегистрационных исследований "Спутника V"
Гинцбург рассказал о ходе пострегистрационных исследований "Спутника V"
Наблюдение за участниками пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:52
2021-01-14T19:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наблюдение за участниками пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Наблюдение продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, все хорошо", - сказал Гинцбург.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Планировалось, что в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, однако в конце декабря пресс-служба Минздрава сообщила, что с учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности вакцины, Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования до числа фактически включенных в исследование добровольцев – более 31 тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, москва, общество

Гинцбург рассказал о ходе пострегистрационных исследований "Спутника V"

12:52 14.01.2021 (обновлено: 19:40 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наблюдение за участниками пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Наблюдение продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, все хорошо", - сказал Гинцбург.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Планировалось, что в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, однако в конце декабря пресс-служба Минздрава сообщила, что с учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности вакцины, Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования до числа фактически включенных в исследование добровольцев – более 31 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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