https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593001525.html

Гинцбург рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"

Гинцбург рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" фактически вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц, заявил РИА Новости директор разработавшего... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:49

2021-01-14T12:49

2021-01-14T12:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" фактически вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург."До 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 миллиона доз вакцин в месяц", - сказал Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество