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https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593001525.html
Гинцбург рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"
Гинцбург рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"
Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" фактически вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц, заявил РИА Новости директор разработавшего... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:49
2021-01-14T12:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
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общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" фактически вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург."До 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 миллиона доз вакцин в месяц", - сказал Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Гинцбург рассказал об объемах производства вакцины "Спутник V"

12:49 14.01.2021 (обновлено: 12:52 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" фактически вышло на объем в 3,5 миллиона доз препарата в месяц, заявил РИА Новости директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"До 1 февраля планируется выпустить 2,5 миллиона доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 миллиона доз вакцин в месяц", - сказал Гинцбург.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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