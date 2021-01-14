https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593001043.html
Гинцбург рассказал о работе над вакциной от COVID-19 и гриппа
Гинцбург рассказал о работе над вакциной от COVID-19 и гриппа
Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться к концу следующего года, рассказал РИА Новости директор Национального центра РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:47
2021-01-14T12:47
2021-01-14T13:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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александр гинцбург
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться к концу следующего года, рассказал РИА Новости директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По словам ученого, технология создания подобных профилактических препаратов уже отработана: сейчас ее начинают адаптировать под различные варианты вируса гриппа и возбудителя COVID-19."Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", — уточнил Гинцбург.О создании объединенной вакцины, обеспечивающей защиту сразу от коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа, ранее также сообщил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов. В начале ноября стартовали ее испытания на животных, которые показали эффективность препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество