https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592990424.html

В Подмосковье поступило более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Подмосковье поступило более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступило в Московскую область после новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:58

2021-01-14T11:58

2021-01-14T12:02

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светлана стригункова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступило в Московскую область после новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Подмосковье поступило еще более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" от COVID-19", - говорится в сообщении.По словам главы ведомства Светланы Стригунковой, в общей сложности в Подмосковье поступило более 57 тысяч доз вакцины "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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