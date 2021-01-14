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В Подмосковье поступило более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V"
В Подмосковье поступило более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступило в Московскую область после новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:58
2021-01-14T11:58
2021-01-14T12:02
вакцина "спутник v"
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступило в Московскую область после новогодних праздников, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Подмосковье поступило еще более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" от COVID-19", - говорится в сообщении.По словам главы ведомства Светланы Стригунковой, в общей сложности в Подмосковье поступило более 57 тысяч доз вакцины "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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