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Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России
Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России
В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на ее территории, заявила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:05
2021-01-14T11:49
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
сколково
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на ее территории, заявила пресс-служба Росздравнадзора.Это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково. Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah, расположенной в Сколково, можно в частном порядке вакцинироваться препаратом от американской фармкомпании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech.На сегодня в России привиться от COVID-19 можно только вакциной "Спутник V", созданной Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.С декабря по январь вакцинацию прошли около полутора миллионов жителей страны, однако пока прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), сколково

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России

11:05 14.01.2021 (обновлено: 11:49 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на ее территории, заявила пресс-служба Росздравнадзора.
Это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково.
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Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah, расположенной в Сколково, можно в частном порядке вакцинироваться препаратом от американской фармкомпании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech.
На сегодня в России привиться от COVID-19 можно только вакциной "Спутник V", созданной Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.
С декабря по январь вакцинацию прошли около полутора миллионов жителей страны, однако пока прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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