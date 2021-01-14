Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России
11:05 14.01.2021 (обновлено: 11:49 14.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на ее территории, заявила пресс-служба Росздравнадзора.
Это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah, расположенной в Сколково, можно в частном порядке вакцинироваться препаратом от американской фармкомпании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech.
На сегодня в России привиться от COVID-19 можно только вакциной "Спутник V", созданной Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.
С декабря по январь вакцинацию прошли около полутора миллионов жителей страны, однако пока прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.