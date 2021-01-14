https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer в России

В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на ее территории, заявила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:05

2021-01-14T11:05

2021-01-14T11:49

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

сколково

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В России запрещено применять вакцины от коронавируса, не зарегистрированные на ее территории, заявила пресс-служба Росздравнадзора.Это правило касается и международного медицинского кластера в Сколково. Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah, расположенной в Сколково, можно в частном порядке вакцинироваться препаратом от американской фармкомпании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech.На сегодня в России привиться от COVID-19 можно только вакциной "Спутник V", созданной Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.С декабря по январь вакцинацию прошли около полутора миллионов жителей страны, однако пока прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592956498.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), сколково