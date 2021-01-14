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Москва возглавила рейтинг Минэкономразвития по качеству электронных услуг
Москва возглавила рейтинг Минэкономразвития по качеству электронных услуг
Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:42
2021-01-14T07:42
2021-01-14T07:42
наталья сергунина
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали такие параметры, как возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других. Отмечается, что в тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области."Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных", — отметила Сергунина.
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наталья сергунина, москва, общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва
сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
.
"По итогам 2020 года Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов Российской Федерации", - цитирует Сергунину сайт мэра Москвы.
При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали такие параметры, как возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других. Отмечается, что в тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области.
"Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных", — отметила Сергунина.