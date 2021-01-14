https://ria.ru/20210114/uslugi-1592960693.html

Москва возглавила рейтинг Минэкономразвития по качеству электронных услуг

Москва возглавила рейтинг Минэкономразвития по качеству электронных услуг

Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:42

2021-01-14T07:42

2021-01-14T07:42

наталья сергунина

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали такие параметры, как возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других. Отмечается, что в тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области."Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года — сервис для поиска пропавших домашних животных", — отметила Сергунина.

https://ria.ru/20201110/uslugi-1583956154.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья сергунина, москва, общество