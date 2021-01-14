https://ria.ru/20210114/uniper-1593001734.html

Uniper не получал угроз от США из-за участия в "Северном потоке — 2"

Uniper не получал угроз от США из-за участия в "Северном потоке — 2"

Немецкий энергетический концерн Uniper не получал никаких санкционных угроз со стороны США из-за участия в проекте газопровода "Северный поток - 2", заявил его... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:05

2021-01-14T13:05

2021-01-14T13:05

германия

uniper

северный поток — 2

сша

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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Немецкий энергетический концерн Uniper не получал никаких санкционных угроз со стороны США из-за участия в проекте газопровода "Северный поток - 2", заявил его глава Андреас Ширенбек."Мы поддерживаем "Северный поток - 2"... Мы позитивно оцениваем завершение работ на первой линии теперь в Германии и что работы в датских водах возобновятся в ближайшие дни", - отметил глава Uniper."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил участок в водах Германии. Укладку участка в водах Дании планировалось начать 15 января этим же судном.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.Российские власти несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.Немецкое агентство DPA еще в ноябре писало, что правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока - 2", и предупреждает их об угрозе санкций.

https://ria.ru/20210113/kompaniya-1592893594.html

https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, uniper, северный поток — 2, сша