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Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычных
Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычных
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказывания гостя о необходимости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:51
2021-01-14T16:51
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КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказывания гостя о необходимости защиты русскоязычного населения страны, сообщила в четверг пресс-служба регулятора."Телеканалу NewsOne назначена внеплановая проверка соблюдения законодательных норм о разжигании розни… Проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января. В этот день вещатель с 21.00 (22.00 мск) вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также той часть населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения", - говорится в сообщении.Как утверждают в Нацсовете, высказывания гостя телеканала имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни. Как отмечается, передача "Эпицентр украинской политики" относится к категории "информационно-аналитических" передач, которая предусматривает повышенное внимание к соблюдению стандартов (объективности, сбалансированности и др.). При этом, отмечает регулятор, на субъективное мнение гостя не отреагировали ни ведущая, ни другие работники канала, также не была высказана альтернативная позиция по этому вопросу.Также Нацсовет обратится в комиссию по журналистской этике и к языковому омбудсмену с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче "Эпицентр украинской политики" профессиональных этических стандартов журналиста, а также требований действующего законодательства Украины.
https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590600796.html
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украина, в мире

Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычных

16:51 14.01.2021
 
© Fotolia / steheapПросмотр телевизора
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Fotolia / steheap
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КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за высказывания гостя о необходимости защиты русскоязычного населения страны, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Телеканалу NewsOne назначена внеплановая проверка соблюдения законодательных норм о разжигании розни… Проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января. В этот день вещатель с 21.00 (22.00 мск) вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Высказывания Пиховшека о необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также той часть населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка, имеют признаки нарушения", - говорится в сообщении.
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Как утверждают в Нацсовете, высказывания гостя телеканала имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни. Как отмечается, передача "Эпицентр украинской политики" относится к категории "информационно-аналитических" передач, которая предусматривает повышенное внимание к соблюдению стандартов (объективности, сбалансированности и др.). При этом, отмечает регулятор, на субъективное мнение гостя не отреагировали ни ведущая, ни другие работники канала, также не была высказана альтернативная позиция по этому вопросу.
Также Нацсовет обратится в комиссию по журналистской этике и к языковому омбудсмену с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче "Эпицентр украинской политики" профессиональных этических стандартов журналиста, а также требований действующего законодательства Украины.
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