https://ria.ru/20210114/ukraina-1593032698.html

Киев отреагировал на решение ЕСПЧ по Крыму

Киев отреагировал на решение ЕСПЧ по Крыму

Украина прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ее жалобе к России о нарушении прав человека в Крыму, сообщает "Новое время". РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:20

2021-01-14T15:20

2021-01-14T19:28

россия

дмитрий кулеба

европейский суд по правам человека

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148109/28/1481092836_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_f978f5faadc6b9c088e23faaeeda1680.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ее жалобе к России о нарушении прав человека в Крыму, сообщает "Новое время"."Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Среди инстанций, через которые Киев рассчитывает достичь своей цели, министр назвал Международный морской трибунал, Международный суд ООН и Международный криминальный суд.Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными. Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права. Суд признал наличие фактической юрисдикции Российской Федерации над полуостровом с 27 февраля 2014 года.Украина и западные государства регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210112/krym-1592653426.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585421245.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, европейский суд по правам человека, украина, в мире