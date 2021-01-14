Киев отреагировал на решение ЕСПЧ по Крыму
15:20 14.01.2021 (обновлено: 19:28 14.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украина прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по ее жалобе к России о нарушении прав человека в Крыму, сообщает "Новое время".
"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Среди инстанций, через которые Киев рассчитывает достичь своей цели, министр назвал Международный морской трибунал, Международный суд ООН и Международный криминальный суд.
Ранее Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными. Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права. Суд признал наличие фактической юрисдикции Российской Федерации над полуостровом с 27 февраля 2014 года.
Украина и западные государства регулярно спекулируют на тему "нарушения прав" крымских татар в России. При этом благодаря возвращению полуострова в состав страны они получили права, свободы и возможности, которых у них не было в украинский период, отмечали в Госдуме. Делегация крымских татар выражала готовность отправиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы и рассказать объективную правду о жизни на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров рассказал, что с 2014 года в вопросе нацменьшинств международные площадки отдавали предпочтение исключительно тем гражданам, которые уже много лет не живут в Крыму.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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