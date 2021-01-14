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Новак заявил о резком росте импорта угля в Европу
Новак заявил о резком росте импорта угля в Европу
Повышение цен на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии привело к росту экспорта угля из России, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:09
2021-01-14T17:09
гайдаровский форум - 2021
россия
цены на нефть
александр новак
европа
азия
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Повышение цен на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии привело к росту экспорта угля из России, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме."И если нам было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас возобновились поставки угля в Европу. В эти дни, недели холодных температур", - продолжил он.Новак отметил, что цены на углеводороды должны быть конкурентоспособны, иначе им придется конкурировать с возобновляемыми источниками энергии.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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гайдаровский форум - 2021, россия, цены на нефть, александр новак, европа, азия, экономика

Новак заявил о резком росте импорта угля в Европу

17:09 14.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Повышение цен на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии привело к росту экспорта угля из России, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме.

Вы говорили об угольной генерации, которая уже уходит в прошлое. События последних дней и месяцев, когда холодные температуры, повышение цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за дефицита ресурсов в холодный период... К чему это привело? Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля, даже в РФ, сейчас резко вырос.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Александр Новак
вице-премьер России
"И если нам было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас возобновились поставки угля в Европу. В эти дни, недели холодных температур", - продолжил он.
Новак отметил, что цены на углеводороды должны быть конкурентоспособны, иначе им придется конкурировать с возобновляемыми источниками энергии.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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