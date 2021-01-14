https://ria.ru/20210114/ugol-1593056026.html

Новак заявил о резком росте импорта угля в Европу

Новак заявил о резком росте импорта угля в Европу

Повышение цен на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии привело к росту экспорта угля из России, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:09

2021-01-14T17:09

2021-01-14T17:09

гайдаровский форум - 2021

россия

цены на нефть

александр новак

европа

азия

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Повышение цен на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии привело к росту экспорта угля из России, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая на Гайдаровском форуме."И если нам было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас возобновились поставки угля в Европу. В эти дни, недели холодных температур", - продолжил он.Новак отметил, что цены на углеводороды должны быть конкурентоспособны, иначе им придется конкурировать с возобновляемыми источниками энергии.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20201222/reyting-1590245013.html

россия

европа

азия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гайдаровский форум - 2021, россия, цены на нефть, александр новак, европа, азия, экономика