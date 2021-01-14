https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593019805.html

Путин поручил главе Удмуртии доработать план развития региона

Путин поручил главе Удмуртии доработать план развития региона

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову доработать с правительством РФ и администрацией президента РФ индивидуальный план... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:18

2021-01-14T14:18

2021-01-14T14:18

максим орешкин

александр бречалов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Удмуртии Александру Бречалову доработать с правительством РФ и администрацией президента РФ индивидуальный план развития республики.Путин в четверг провел встречу с Бречаловым в режиме видеоконференции, стенограмма опубликована на сайте Кремля."По-прежнему ситуация с бюджетом, и особенно с государственным долгом, находится в критичной зоне, и здесь мы продолжаем работать с правительством", - рассказал Бречалов Путину. Он уточнил, что власти региона подготовили план работы до 2030 года и уже представили его помощнику президента Максиму Орешкину.Бречалов добавил, что в этот план заложены два сценария развития, первый консервативный, второй - оптимистичный, при котором объем собственных доходов Удмуртии уже к 2026 году должен составлять 99 миллиардов рублей, а к 2030 году - 132 миллиарда. "Он основан на конкретных проектах – это 51 приоритетный проект, объем инвестиций – более 170 миллиардов рублей и более 14 тысяч рабочих мест", - уточнил Бречалов."Но для реализации этих проектов нужны в том числе инвестиции. Я разговаривал на эту тему с Максимом Станиславовичем Орешкиным, он разделяет позицию, что для региона и, наверно, не только для Удмуртии нужна индивидуальная программа развития республики, которая должна быть разработана совместно с правительством. Я обратился к вам в ноябре с письмом, вы расписали Орешкину, и я надеюсь, что в ближайшее время мы эти вопросы внимательно обсудим с правительством", - сказал Бречалов.Глава республики добавил, что Удмуртия в перспективе может показать более значительный интенсивный рост, чем тот, что имеется сейчас, но нужна помощь с реализацией инвестпроектов."Что касается плана развития республики, то это, конечно, очень правильная идея, хорошее предложение. Доработайте, пожалуйста, в администрации и в правительстве", - ответил президент.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593018526.html

https://ria.ru/20210114/tseny-1593018379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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максим орешкин, александр бречалов, владимир путин, экономика