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Министр обороны Турции оценил возможность отказа от С-400
Министр обороны Турции оценил возможность отказа от С-400
Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400, отказ от них для Турции проблематичен, заявил глава минобороны республики... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:59
2021-01-14T22:14
россия
хулуси акар
с-400 «триумф»
f-35
турция
сша
в мире
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400, отказ от них для Турции проблематичен, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.Если США хотят решения проблемы, то оно может быть найдено путем переговоров на техническом уровне, добавил министр.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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россия, хулуси акар, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире

Министр обороны Турции оценил возможность отказа от С-400

14:59 14.01.2021 (обновлено: 22:14 14.01.2021)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400, отказ от них для Турции проблематичен, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

"Испытания систем С-400, которые мы приобрели у РФ, продолжаются, мы стараемся проводить работу в запланированном формате. Переговоры о приобретении их второго полка продолжаются... Ожидаем понимания ситуации со стороны США. Язык санкций, который не подходит союзническим отношениям, неприемлем. Вернуться назад от точки, к которой мы пришли, - очень проблемная ситуация", - цитирует Акара газета Yeni Safak.

Если США хотят решения проблемы, то оно может быть найдено путем переговоров на техническом уровне, добавил министр.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
11 января, 14:50
Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
 
РоссияХулуси АкарС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
 
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