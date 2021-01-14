https://ria.ru/20210114/turtsiya-1593027237.html

Министр обороны Турции оценил возможность отказа от С-400

Министр обороны Турции оценил возможность отказа от С-400

Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400, отказ от них для Турции проблематичен, заявил глава минобороны республики... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:59

2021-01-14T14:59

2021-01-14T22:14

россия

хулуси акар

с-400 «триумф»

f-35

турция

сша

в мире

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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400, отказ от них для Турции проблематичен, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.Если США хотят решения проблемы, то оно может быть найдено путем переговоров на техническом уровне, добавил министр.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20210111/turtsiya-1592580215.html

россия

турция

сша

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россия, хулуси акар, с-400 «триумф», f-35, турция, сша, в мире