https://ria.ru/20210114/turisty-1593077585.html

Собянин заявил, что иностранных туристов в праздники в Москве не было

Собянин заявил, что иностранных туристов в праздники в Москве не было

Иностранных туристов в новогодние праздники в Москве не было, приезжали россияне из соседних городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:28

2021-01-14T18:28

2021-01-14T18:28

новый год—2021

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иностранных туристов в новогодние праздники в Москве не было, приезжали россияне из соседних городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что москвичи активно гуляли по городу, было открыто около 4 тысяч зимних объектов: катки, трассы для лыжни и так далее."Что касается туристов, иностранных туристов в этот раз не было, но были наши граждане, особенно те, кто проживает в соседних областях: из Калуги, Владимира, Твери, Тулы. И самое большое количество людей из нашего города-побратима, из Санкт-Петербурга ", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что количество автомобилистов, которые приехали из Санкт-Петербурга в Москву, увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза.Ранее мэр сообщил, что Москву за десять дней новогодних праздников посетили 1,9 миллиона туристов.

https://ria.ru/20210113/moskva-1592882364.html

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

москва

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2021

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сергей собянин, москва