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https://ria.ru/20210114/turisty-1593077585.html
Собянин заявил, что иностранных туристов в праздники в Москве не было
Собянин заявил, что иностранных туристов в праздники в Москве не было
Иностранных туристов в новогодние праздники в Москве не было, приезжали россияне из соседних городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:28
2021-01-14T18:28
новый год—2021
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иностранных туристов в новогодние праздники в Москве не было, приезжали россияне из соседних городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что москвичи активно гуляли по городу, было открыто около 4 тысяч зимних объектов: катки, трассы для лыжни и так далее."Что касается туристов, иностранных туристов в этот раз не было, но были наши граждане, особенно те, кто проживает в соседних областях: из Калуги, Владимира, Твери, Тулы. И самое большое количество людей из нашего города-побратима, из Санкт-Петербурга ", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что количество автомобилистов, которые приехали из Санкт-Петербурга в Москву, увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза.Ранее мэр сообщил, что Москву за десять дней новогодних праздников посетили 1,9 миллиона туристов.
https://ria.ru/20210113/moskva-1592882364.html
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сергей собянин, москва

Собянин заявил, что иностранных туристов в праздники в Москве не было

18:28 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковНовогодняя иллюминация на Новой площади в Москве
Новогодняя иллюминация на Новой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иностранных туристов в новогодние праздники в Москве не было, приезжали россияне из соседних городов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что москвичи активно гуляли по городу, было открыто около 4 тысяч зимних объектов: катки, трассы для лыжни и так далее.
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"Что касается туристов, иностранных туристов в этот раз не было, но были наши граждане, особенно те, кто проживает в соседних областях: из Калуги, Владимира, Твери, Тулы. И самое большое количество людей из нашего города-побратима, из Санкт-Петербурга ", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что количество автомобилистов, которые приехали из Санкт-Петербурга в Москву, увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза.
Ранее мэр сообщил, что Москву за десять дней новогодних праздников посетили 1,9 миллиона туристов.
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