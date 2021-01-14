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Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы
Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы
Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:12
2021-01-14T12:21
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы нашей жизни", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Мишустин подчеркнул, что это касается и социальной поддержки. Он также напомнил, что в рамках Гайдаровского форума премией "Цифровые вершины" будут отмечены самые перспективные проекты для бизнеса и государственного управления, созданные именно российскими разработчиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы

12:12 14.01.2021 (обновлено: 12:21 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы нашей жизни", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
Мишустин подчеркнул, что это касается и социальной поддержки. Он также напомнил, что в рамках Гайдаровского форума премией "Цифровые вершины" будут отмечены самые перспективные проекты для бизнеса и государственного управления, созданные именно российскими разработчиками.
"Эффективное решение задач в сфере цифровизации привело к тому, что сегмент разработки передовых IT-решений стал одним из самых конкурентных в мире. Сегодня российские специалисты соперничают со своими иностранными коллегами", - отметил премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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