https://ria.ru/20210114/tsifrovizatsiya-1592993559.html

Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы

Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы

Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:12

2021-01-14T12:12

2021-01-14T12:21

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы нашей жизни", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.Мишустин подчеркнул, что это касается и социальной поддержки. Он также напомнил, что в рамках Гайдаровского форума премией "Цифровые вершины" будут отмечены самые перспективные проекты для бизнеса и государственного управления, созданные именно российскими разработчиками.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592993300.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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