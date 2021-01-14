Мишустин призвал активнее внедрять цифровые форматы во все сферы
12:12 14.01.2021 (обновлено: 12:21 14.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Коронавирус показал необходимость более активного внедрения цифровых форматов во все сферы нашей жизни", - сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.
Мишустин подчеркнул, что это касается и социальной поддержки. Он также напомнил, что в рамках Гайдаровского форума премией "Цифровые вершины" будут отмечены самые перспективные проекты для бизнеса и государственного управления, созданные именно российскими разработчиками.
"Эффективное решение задач в сфере цифровизации привело к тому, что сегмент разработки передовых IT-решений стал одним из самых конкурентных в мире. Сегодня российские специалисты соперничают со своими иностранными коллегами", - отметил премьер.
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