https://ria.ru/20210114/tseny-1593018379.html

Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе

Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе

Президент РФ Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе и продолжать предпринимать усилия для его сдерживания. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:10

2021-01-14T14:10

2021-01-14T14:10

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе и продолжать предпринимать усилия для его сдерживания.Путин в четверг провел встречу с главой Удмуртии в режиме видеоконференции, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям", - сказал Путин Бречалову."Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков", - добавил президент.Путин уточнил, что в среднем в Удмуртии рост цен составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции. "Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593016499.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), экономика