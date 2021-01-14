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Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе
Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе и продолжать предпринимать усилия для его сдерживания. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:10
2021-01-14T14:10
2021-01-14T14:10
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе и продолжать предпринимать усилия для его сдерживания.Путин в четверг провел встречу с главой Удмуртии в режиме видеоконференции, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям", - сказал Путин Бречалову."Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков", - добавил президент.Путин уточнил, что в среднем в Удмуртии рост цен составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции. "Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593016499.html
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), экономика
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил главу Удмуртии Александра Бречалова
следить за ростом цен в регионе и продолжать предпринимать усилия для его сдерживания.
Путин в четверг провел встречу с главой Удмуртии в режиме видеоконференции, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям", - сказал Путин Бречалову.
"Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков", - добавил президент.
Путин уточнил, что в среднем в Удмуртии рост цен составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции. "Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить", - заключил глава государства.