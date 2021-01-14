https://ria.ru/20210114/tseny-1592953649.html

Эксперт рассказал об ожиданиях по росту цен на сахар и масло в 2021 году

Эксперт рассказал об ожиданиях по росту цен на сахар и масло в 2021 году

Бурного роста цен на сахар, пшеницу и подсолнечное масло в 2021 году ожидать не стоит, наоборот, в результате предпринятых властями мер внутренние цены должны... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:09

2021-01-14T03:09

2021-01-14T03:09

россия

эксперт ра

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бурного роста цен на сахар, пшеницу и подсолнечное масло в 2021 году ожидать не стоит, наоборот, в результате предпринятых властями мер внутренние цены должны снизиться, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Эксперт пояснил, что, например, в 2019 году цены на сахар находились на пятилетних минимумах, а его запасы, наоборот, на исторических максимумах. Чтобы избежать дальнейшего перепроизводства, сельхозпроизводители значительно уменьшили посевные площади сахарной свеклы, одновременно снизилась и урожайность культуры. На фоне ожиданий по сокращению предложения и росту мировых цен произошел отскок от низкой ценовой базы 2019 года.При этом цены на пшеницу и подсолнечник выросли на фоне увеличения мирового спроса и недостаточного объема предложения. В то же время ослабление рубля внесло дополнительные коррективы в рост внутренних цен. Также обсуждения по введению дополнительных ограничительных мер по экспорту способствовали ускоренному объему отгрузок, снижению предложения внутри страны и, соответственно, росту внутренней цены, напоминает Тищенко.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января выросла ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.

https://ria.ru/20210112/yaytsa-1592779604.html

https://ria.ru/20210102/podorozhanie-1589768553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, экономика