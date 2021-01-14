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Эксперт рассказал об ожиданиях по росту цен на сахар и масло в 2021 году
Эксперт рассказал об ожиданиях по росту цен на сахар и масло в 2021 году
Бурного роста цен на сахар, пшеницу и подсолнечное масло в 2021 году ожидать не стоит, наоборот, в результате предпринятых властями мер внутренние цены должны... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:09
2021-01-14T03:09
россия
эксперт ра
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бурного роста цен на сахар, пшеницу и подсолнечное масло в 2021 году ожидать не стоит, наоборот, в результате предпринятых властями мер внутренние цены должны снизиться, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Эксперт пояснил, что, например, в 2019 году цены на сахар находились на пятилетних минимумах, а его запасы, наоборот, на исторических максимумах. Чтобы избежать дальнейшего перепроизводства, сельхозпроизводители значительно уменьшили посевные площади сахарной свеклы, одновременно снизилась и урожайность культуры. На фоне ожиданий по сокращению предложения и росту мировых цен произошел отскок от низкой ценовой базы 2019 года.При этом цены на пшеницу и подсолнечник выросли на фоне увеличения мирового спроса и недостаточного объема предложения. В то же время ослабление рубля внесло дополнительные коррективы в рост внутренних цен. Также обсуждения по введению дополнительных ограничительных мер по экспорту способствовали ускоренному объему отгрузок, снижению предложения внутри страны и, соответственно, росту внутренней цены, напоминает Тищенко.Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января выросла ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.
https://ria.ru/20210112/yaytsa-1592779604.html
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россия, эксперт ра, экономика

Эксперт рассказал об ожиданиях по росту цен на сахар и масло в 2021 году

03:09 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с подсолнечным маслом
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бурного роста цен на сахар, пшеницу и подсолнечное масло в 2021 году ожидать не стоит, наоборот, в результате предпринятых властями мер внутренние цены должны снизиться, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
"За 2020 год существенно выросли цены на основные сельскохозяйственные культуры, что было связано как с девальвацией рубля, так и с высоким экспортным спросом. Наибольший рост цен, которым как раз в последнее время сильно обеспокоено правительство, пришелся на сахар, подсолнечное масло и пшеницу", - говорит он.
Эксперт пояснил, что, например, в 2019 году цены на сахар находились на пятилетних минимумах, а его запасы, наоборот, на исторических максимумах. Чтобы избежать дальнейшего перепроизводства, сельхозпроизводители значительно уменьшили посевные площади сахарной свеклы, одновременно снизилась и урожайность культуры. На фоне ожиданий по сокращению предложения и росту мировых цен произошел отскок от низкой ценовой базы 2019 года.
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При этом цены на пшеницу и подсолнечник выросли на фоне увеличения мирового спроса и недостаточного объема предложения. В то же время ослабление рубля внесло дополнительные коррективы в рост внутренних цен. Также обсуждения по введению дополнительных ограничительных мер по экспорту способствовали ускоренному объему отгрузок, снижению предложения внутри страны и, соответственно, росту внутренней цены, напоминает Тищенко.
"Дальнейшего бурного роста цен на эти культуры ожидать не стоит. В результате вводимых государством ограничений внутренние цены должны снизиться", - заключил он.
Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января выросла ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.
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