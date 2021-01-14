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Береги автомобиль. На сколько вырастут цены на машины
Береги автомобиль. На сколько вырастут цены на машины
Автомобили дорожают, и в ближайшие полгода ситуация не изменится, прогнозируют аналитики. Дилеры предупреждают: купить машину теперь будет сложнее. В результате РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:00
2021-01-14T08:00
курс рубля
цены
автомобили
дефицит
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Автомобили дорожают, и в ближайшие полгода ситуация не изменится, прогнозируют аналитики. Дилеры предупреждают: купить машину теперь будет сложнее. В результате многим придется приобрести вместо нового авто подержанное или вообще довольствоваться общественным транспортом. Рубль поднял ценыС начала года цены на новые автомобили выросли на два-три процента, сообщает Российская ассоциация дилеров (РОАД). Так, корейский Hyundai подорожал на 15-50 тысяч рублей в зависимости от модели, Lada Granta и Vesta — на 11 и 23 тысячи соответственно. Неудивительно: в 2020-м курс национальной валюты к американской снизился на 16,7 процента, подсчитали на Московской бирже. К евро — на 24,1.За недорогими моделями придется побегать, поскольку из-за пандемии на рынке не хватает автомобилей. "Весной прошлого года во многих странах заводы закрылись или работали не на полную мощность. Летом возник дефицит базовых комплектаций, то есть самого дешевого ценового предложения у дилеров. После снятия первых ограничений в России начали активно приобретать автомобили. Опасались, что цены резко вырастут из-за падения рубля. И, судя по всему, покупатели не прогадали", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Подталкивали к покупкам также инфляция, снижение ставок по вкладам и дешевеющие автокредиты, добавляет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд". Как сообщали в конце года в Министерстве промышленности и торговли, за 11 месяцев в России продали полтора миллиона новых автомобилей: 1,34 миллиона легковых, 85 тысячи легких коммерческих, 63 тысячи грузовиков и 11,6 тысячи автобусов. По сравнению с тем же периодом 2019-го — минус 9,8 процента.По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе — октябре 2020-го реализовали 1,189 миллиона новых машин, на 12,1 процента меньше, чем в 2019 году. Пандемия отразится и на показателях первой половины 2021-го, уверены аналитики. Карантинные меры в ряде стран привели к проблемам с поставками машин и комплектующих. Дилеры до сих пор получают заказы с большой задержкой. Водители пересядут на подержанные машиныДефицит неизбежно обернется повышением цен. Причем не только на зарубежные модели, но и на отечественные. Почти 90 процентов легковушек производится на российских заводах, но предприятия зависят от импортных деталей."Наиболее распространенные в стране машины "АвтоВАЗа" подорожают процентов на пять. На столько же — корейские автомобили. Европейские и американские — значительнее, прошлогодняя девальвация рубля пока полностью не компенсирована", — полагает Деев. Некоторые автопроизводители объявили об обновлении ценников еще в декабре. Например, 22 из 28 моделей BMW с 1 января прибавили в стоимости от двух до 14 процентов — от 120 до 990 тысяч рублей.Однако ощутимо полегчавшие кошельки вынудят потребителей отказаться от дорогих покупок и обратить внимание на товары подешевле. "Реальные располагаемые денежные доходы снижаются. Прежний платежеспособный спрос во многом удовлетворен, а новый будет крайне ограничен", — отмечает Марк Гойхман. Напомним, весь минувший год в Росстате фиксировали падение доходов. В третьем квартале — на пять процентов после рекордных восьми с половиной во втором. Хуже было только в 1999-м — 12,3. "С одной стороны, производители не могут слишком поднимать цены из-за снижающегося спроса. С другой — новые правила по возврату утилизационного сбора уменьшают рентабельность продаж. В любом случае автомобили станут менее доступными. Покупатели сосредоточатся на подержанных машинах и недорогих моделях", — говорит собеседник агентства. К слову, в сентябре цены подскочили и на вторичном рынке. В среднем автомобили с пробегом подорожали на восемь с половиной процентов — до 543 тысяч рублей. И все равно спрос зашкаливал. Между тем аналитики и игроки рынка ожидают, что летом ситуация стабилизируется. Возможен даже рост — однако максимум на пять процентов. Надежды возлагают на корпоративные закупки.Пессимистичный сценарий: падение на десять процентов. Все зависит от коронавируса, курса валют, доходов покупателей и уровня безработицы. Ясно одно: вернуться к докризисному уровню в этом году не удастся.
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курс рубля, цены, автомобили, дефицит

Береги автомобиль. На сколько вырастут цены на машины

08:00 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы
Автомобили, занесенные снегом, во дворе одного из жилых домов Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Автомобили дорожают, и в ближайшие полгода ситуация не изменится, прогнозируют аналитики. Дилеры предупреждают: купить машину теперь будет сложнее. В результате многим придется приобрести вместо нового авто подержанное или вообще довольствоваться общественным транспортом.

Рубль поднял цены

С начала года цены на новые автомобили выросли на два-три процента, сообщает Российская ассоциация дилеров (РОАД). Так, корейский Hyundai подорожал на 15-50 тысяч рублей в зависимости от модели, Lada Granta и Vesta — на 11 и 23 тысячи соответственно. Неудивительно: в 2020-м курс национальной валюты к американской снизился на 16,7 процента, подсчитали на Московской бирже. К евро — на 24,1.
За недорогими моделями придется побегать, поскольку из-за пандемии на рынке не хватает автомобилей. "Весной прошлого года во многих странах заводы закрылись или работали не на полную мощность. Летом возник дефицит базовых комплектаций, то есть самого дешевого ценового предложения у дилеров. После снятия первых ограничений в России начали активно приобретать автомобили. Опасались, что цены резко вырастут из-за падения рубля. И, судя по всему, покупатели не прогадали", — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.
Подталкивали к покупкам также инфляция, снижение ставок по вкладам и дешевеющие автокредиты, добавляет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".
Как сообщали в конце года в Министерстве промышленности и торговли, за 11 месяцев в России продали полтора миллиона новых автомобилей: 1,34 миллиона легковых, 85 тысячи легких коммерческих, 63 тысячи грузовиков и 11,6 тысячи автобусов. По сравнению с тем же периодом 2019-го — минус 9,8 процента.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе — октябре 2020-го реализовали 1,189 миллиона новых машин, на 12,1 процента меньше, чем в 2019 году.
Пандемия отразится и на показателях первой половины 2021-го, уверены аналитики. Карантинные меры в ряде стран привели к проблемам с поставками машин и комплектующих. Дилеры до сих пор получают заказы с большой задержкой.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили Hyundai в автосалоне
Автомобили Hyundai в автосалоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Автомобили Hyundai в автосалоне

Водители пересядут на подержанные машины

Дефицит неизбежно обернется повышением цен. Причем не только на зарубежные модели, но и на отечественные. Почти 90 процентов легковушек производится на российских заводах, но предприятия зависят от импортных деталей.
"Наиболее распространенные в стране машины "АвтоВАЗа" подорожают процентов на пять. На столько же — корейские автомобили. Европейские и американские — значительнее, прошлогодняя девальвация рубля пока полностью не компенсирована", — полагает Деев.
Некоторые автопроизводители объявили об обновлении ценников еще в декабре. Например, 22 из 28 моделей BMW с 1 января прибавили в стоимости от двух до 14 процентов — от 120 до 990 тысяч рублей.
Однако ощутимо полегчавшие кошельки вынудят потребителей отказаться от дорогих покупок и обратить внимание на товары подешевле. "Реальные располагаемые денежные доходы снижаются. Прежний платежеспособный спрос во многом удовлетворен, а новый будет крайне ограничен", — отмечает Марк Гойхман.
Напомним, весь минувший год в Росстате фиксировали падение доходов. В третьем квартале — на пять процентов после рекордных восьми с половиной во втором. Хуже было только в 1999-м — 12,3.
© РИА Новости / Максим БлиновАвтосалон "Бентли" в Москве
Автосалон Бентли в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Автосалон "Бентли" в Москве
"С одной стороны, производители не могут слишком поднимать цены из-за снижающегося спроса. С другой — новые правила по возврату утилизационного сбора уменьшают рентабельность продаж. В любом случае автомобили станут менее доступными. Покупатели сосредоточатся на подержанных машинах и недорогих моделях", — говорит собеседник агентства.
К слову, в сентябре цены подскочили и на вторичном рынке. В среднем автомобили с пробегом подорожали на восемь с половиной процентов — до 543 тысяч рублей. И все равно спрос зашкаливал.
Между тем аналитики и игроки рынка ожидают, что летом ситуация стабилизируется. Возможен даже рост — однако максимум на пять процентов. Надежды возлагают на корпоративные закупки.
Пессимистичный сценарий: падение на десять процентов. Все зависит от коронавируса, курса валют, доходов покупателей и уровня безработицы. Ясно одно: вернуться к докризисному уровню в этом году не удастся.
Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 08:00
России грозит дефицит автомобилей: насколько вырастут цены
 
курс рубляЦеныАвтомобилиДефицит
 
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