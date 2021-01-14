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Более половины американцев выступают за отстранение Трампа, показал опрос
Более половины американцев выступают за отстранение Трампа, показал опрос
Более 55% американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности в связи с беспорядками в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:03
2021-01-14T17:03
второй импичмент дональду трампу
майк пенс
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 55% американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности в связи с беспорядками в Капитолии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Axios совместно с исследовательской компанией Ipsos.Опрос проводился в период с 11 по 13 января, в нем приняли участие 1 019 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,4 процентных пункта. По данным опроса, 56% опрошенных американцев заявили, что Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности. На прошлой неделе во время опроса, проводившегося 6 и 7 января, так ответили только 51% респондентов.Отстранение Трампа поддержали на этой неделе 94% демократов и только 17% республиканцев, свидетельствуют данные опроса. Отмечается, что 64% опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают "недавнее поведение" Трампа, в то время как 96% демократов его поведение не поддержали.Кроме того, 67% республиканцев считают, что республиканская партия лучше, когда в неё входит Дональд Трамп, однако видеть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году хотят 57% республиканцев.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ направят в сенат.
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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Более половины американцев выступают за отстранение Трампа, показал опрос

17:03 14.01.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 55% американцев считают, что действующий президент США Дональд Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности в связи с беспорядками в Капитолии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Axios совместно с исследовательской компанией Ipsos.
Опрос проводился в период с 11 по 13 января, в нем приняли участие 1 019 человек. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,4 процентных пункта. По данным опроса, 56% опрошенных американцев заявили, что Трамп должен быть незамедлительно отстранен от должности. На прошлой неделе во время опроса, проводившегося 6 и 7 января, так ответили только 51% респондентов.
Отстранение Трампа поддержали на этой неделе 94% демократов и только 17% республиканцев, свидетельствуют данные опроса. Отмечается, что 64% опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают "недавнее поведение" Трампа, в то время как 96% демократов его поведение не поддержали.
Кроме того, 67% республиканцев считают, что республиканская партия лучше, когда в неё входит Дональд Трамп, однако видеть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году хотят 57% республиканцев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 16:46
Походит на "ядерный взрыв в киберсреде". МИД о заморозке аккаунтов Трампа
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ направят в сенат.
 
Второй импичмент Дональду ТрампуМайк ПенсНэнси ПелосиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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