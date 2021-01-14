https://ria.ru/20210114/tramp-1592952641.html
Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности
Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности
Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:32
2021-01-14T02:32
2021-01-14T02:32
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности."Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов", - добавил он.Его выступление появилось в сети ровно в ту минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, за который ранее проголосовала палата. Демократы добиваются отстранения Трампа от власти, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210114/tramp-1592952425.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, сша, в мире