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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/tramp-1592952641.html
Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности
Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности
Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:32
2021-01-14T02:32
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности."Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов", - добавил он.Его выступление появилось в сети ровно в ту минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, за который ранее проголосовала палата. Демократы добиваются отстранения Трампа от власти, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу.
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности

02:32 14.01.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности.

"Те, кто участвовал в атаке на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности", - заявил Трамп в видеообращении, записанном в Овальном кабинете Белого дома и опубликованном в Twitter администрации США.

"Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов", - добавил он.
Его выступление появилось в сети ровно в ту минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, за который ранее проголосовала палата. Демократы добиваются отстранения Трампа от власти, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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