https://ria.ru/20210114/tramp-1592952641.html

Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности

Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности

Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:32

2021-01-14T02:32

2021-01-14T02:32

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности."Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов", - добавил он.Его выступление появилось в сети ровно в ту минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, за который ранее проголосовала палата. Демократы добиваются отстранения Трампа от власти, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210114/tramp-1592952425.html

сша

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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, сша, в мире